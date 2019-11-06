Рябошапка рассказал, что больше всего пугает прокуроров в переаттестации

Более двух сотен прокуроров из ГПУ сразу отказались проходить тестирование или неправильно подали заявления

/ Фото: ГПУ

В Генеральной прокуратуре завершился первый этап аттестации прокуроров, однако многие отказались ее проходить, потому что боятся главного испытания – на добродетель.

Об этом рассказал в интервью LB.ua генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

"Почему они не согласились? Многие из них боятся проверки на добродетель – последнего этапа аттестации. Кое-кто решил, что устал и ушел, например, на пенсию. А большинство – просто не рискнули", – сказал он.

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Генпрокурору напомнили, что только из Генпрокуратуры сразу отказались писать заявление о согласии проходить переаттестацию 218 прокуроров. Сам Рябошапка уточнил, что они либо отказались, либо подали заявления неустановленного образца

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"Основной риск они видят для себя в том, что не пройдут проверку на добродетель. Я в этом уверен. При этом они вам скажут: "Мы не согласились, потому что это для нас унизительно. Мы – такие все правильные, компетентные, нам доверяет общество, защищали его от преступников, а нас отправили на переаттестацию", – добавил руководитель ГПУ.

Как сообщали новости "Сегодня", Верховная Рада приняла закон о реформировании ГПУ. С 1 января 2020 года ведомство будет называться Офисом генпрокурора, для назначения на должность генпрокурора теперь обязательно нужно иметь юридическое образование. Также будет ликвидирована военная прокуратура. Что касается прокуроров, то они должны пройти переаттестацию либо уйти из органов прокуратуры. Прокуроры могут быть переведены в новые органы прокуратуры, которые будут созданы, только в случае успешного прохождения ими аттестации.

Напомним, недавно был уволен из ГПУ начальник Управления спецрасследований Сергей Горбатюк. Смотрите в сюжете, что он об этом говорил:

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