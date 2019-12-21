Рябошапка: Игорный бизнес возглавляют те, кто должен ему противодействовать

В ГПУ хотят создать совместные рабочие группы по противодействию нелегальному бизнесу

Руслан Рябошапка / Фото: president.gov.ua

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что правоохранительных органов, которые должны препятствовать игорному бизнесу, сейчас "крышуют" это направление. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины.

"Сейчас в стране сложилась ситуация, когда лица, на которых законом возложена обязанность противодействовать "игорному бизнесу", его возглавляют. Это недопустимо, и роль прокуратуры в этом направлении будет жесткой и безапелляционной", – подчеркнул Рябошапка.

Также, как сообщается, по результатам совещания в ГПУ решили создать совместные рабочие группы правоохранительных органов, а также обеспечить системную работу и координацию деятельности для противодействия игорному бизнесу.

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Напомним, после того как Рада отправила законопроект о легализации игорного бизнеса на доработку, а президент Владимир Зеленский поставил задачу немедленно прекратить работу нелегальных заведений.

Вскоре полиция отчиталась о закрытии 5300 игорных заведений по всей Украине. Во время отработки полицейские закрыли 179 игорных залов и изъяли 2,3 тысячи единиц компьютерной техники на сумму около 50 млн гривен. А лотереи закрылись до приезда мобильных групп.

По информации источников, во власти намерены вернуться к рассмотрению соответствующего законопроекта в скором времени.

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