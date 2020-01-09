Рябошапка заменил прокуроров, которые расследуют хищения в "Укроборонпроме"

/ Фото: Укроборонпром

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, который ранее рассказал, как вырастут зарплаты в обновленном Офисе генпрокурора, заменил группы прокуроров в ряде уголовных производств относительно хищения государственных средств на предприятиях "Укроборонпрома". Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка по результатам обработки обращения ГК "Укроборонпром", а также анализа собранных материалов в начале 2020 года заменил группы прокуроров в ряде уголовных производств относительно хищения государственных средств, а также ненадлежащего использования государственного имущества на предприятиях государственного концерна "Укроборонпрома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что осуществление процессуального руководства по этим уголовным производствам генпрокурор поручил прокурорам военной прокуратуры Центрального региона Украины.

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Также в Офисе генпрокурора отметили, что прокуроры подготовили планы досудебного расследования, дают поручения оперативным работникам по обеспечению исследования обстоятельств уголовных правонарушений и установлению всех причастных к их совершению лиц.

Ранее сообщалось, что бывшему заместителю секретаря СНБО и действующему президенту корпорации "Богдан" Олегу Гладковскому сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и недекларировании доходов.

Напомним, ранее было обнародовано журналистское расследование, в котором утверждалось, что якобы сын секретаря СНБО, главы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Олега Гладковского (до 2014 года носил фамилию Свинарчук, а после взял девичью фамилию матери) причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

В марте 2020 года Национальное антикоррупционное бюро Украины провело более 20 обысков по месту жительства фигурантов дела о хищении в оборонной промышленности, в том числе у Олега и Игоря Гладковских.

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