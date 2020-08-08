С грозами и дождем: синоптики предупредили об изменениях погоды на выходных (карта)

В Украине в выходные 8 и 9 августа будет жарко, однако в некоторых областях пройдут грозы и дожди.

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Об этом сообщили на сайте Укргидрометцентра.

Согласно прогнозу синоптиков, в субботу, 8 августа, осадки пройдут в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Однако, несмотря на непогоду, температура воздуха будет оставаться высокой – около 27-30 градусов. На юге страны будет немного жарче – 32-35 градусов.

Воскресенье, 9 августа, по данным сайта, будет менее жарким. Непогода распространится практически на все западные области Украины. Однако на остальной территории будет сухо с переменной облачностью. Температура воздуха составит около 25-29 градусов, на юге будет 29-31 градус.

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Напомним, недавно синоптики рассказали о погоде на август. Последний месяц лета будет довольно капризным – сначала похолодание, потом адская жара, и такие температурные качели до конца августа. А в Укргидрометцентре даже не исключают появление заморозков. Кроме этого, нашу планету, согласно прогнозам, накроют сильные магнитные бури.

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