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С коронавирусом можно справиться до майских праздников: Емец дал оптимистический прогноз

23 марта, 09:37

Сергей Мартынец

Пока в Украине растет количество зараженных опасным вирусом

Министр здравоохранения Илья Емец, который выступает за введение чрезвычайного положения в Украине, считает, что к маю можно справиться с распространением коронавируса в Украине. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

Он отметил, что это станет возможным, если будет достаточно тест-систем и удастся отделить зараженных и здоровых.

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"Насколько я разбираюсь в картошке, то это будет в мае. И если будет локализована эта инфекция и если будет тестирование людей, которые не переносчики, то мы будем сажать картошку. Если жесткими методами, которые мы сейчас можем сделать и локализовать это, не по всей стране, конечно", – сказал Емец.

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Как сообщали новости "Сегодня", в Украину прибыл самолет ВСУ с тестами и масками из Китая. В Офисе президента заверили, что медицинские средства, в частности тесты для ПЦР, уже в понедельник будут переданы в лаборатории в каждый регион Украины. Экспресс-тесты, а также медицинские маски, будут направляться для первоочередных нужд медиков, военнослужащих, сотрудников полиции, пограничной службы.

Видео: facebook.com/kirill.timoshenko

По состоянию на 23 марта в Украине лабораторно подтверждены 73 зараженных коронавирусом, из которых три случая с летальным исходом. При этом один пациент вылечился. Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 23 марта.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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коронавирус Илья Емец

Источник: УНИАН

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