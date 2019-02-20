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С начала эпидемического сезона от гриппа в Украине умерли 33 человека

Сегодня, 15:38

Пятеро среди умерших – дети

В Украине выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ
В Украине выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ. Фото: Минздрав
С начала эпидемического сезона от гриппа в Украине умерли 33 человека //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/6f0/a08/5c46f0a0863f0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/6f0/a08/5c46f0a0863f0.jpg Украина Пятеро среди умерших - дети
С начала эпидемического сезона в Украине в результате осложнений, вызванных гриппом, умерли 33 человека, из них 5 — дети. Об этом сообщает Центр общественного здоровья при Минздраве Украины.

"С начала эпидемического сезона грипп унес жизни 33 украинцев, в том числе пятерых детей в возрасте до 17 лет. Ни один умерший не был вакцинирован против гриппа. За 7-ю неделю 2019 года зарегистрирован один летальный случай вследствие гриппа, подтвержденного лабораторно", – говорится в сообщении.

"По результатам лабораторного обследования методом ПЦР 151 образца материалов в 18,5% получены положительные результаты на грипп, в циркуляции абсолютно доминируют вирусы гриппа типа A. на отчетной неделе против гриппа вакцинировано 408 человек, а с начала эпидемического сезона – 161 193", – проинформировали в ЦОС.

Также отмечается, что с 11 по 17 февраля в Украине гриппом и ОРВИ заболели 198,9 тысячи человек.

Ранее мы писали о том, что в Украине не хватает экспресс-тестов на грипп. Найти их в аптеках почти невозможно, хотя эпидемиологический сезон в самом разгаре. Врачи говорят, без таких тестов трудно определить – у больного обычная простуда или опасный грипп.

Также мы писали, как диагностировать грипп в домашних условиях. Температура, слабость и острая боль в глазах - повод бить тревогу.

Напомним, в этом году для украинцев доступны две вакцины против гриппа: "Ваксигрип Тетра" и "Джис Флю". Вакцину можно приобрести в аптеке за свой счет, поскольку иммунизация от гриппа не входит в календарь прививок.

Кроме того, в Украине свирепствует не только грипп, но и корь. С начала 2019 года по состоянию на 16 января корью инфицировались более пяти тысяч человек. Из них почти две тысячи детей. Больше всего инфицированных во Львовской, Черновицкой и Винницкой областях, а также в Киеве. Такую информацию обнародовали в Минздраве. А 18 февраля в Киеве зафиксировали первую смерть от осложнений от кори.

 

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Тег грипп, Минздрав, заболевшие

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Источник:

Минздрав

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