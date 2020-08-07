С начала года совершено 45 нападений на журналистов: в НСЖУ забили тревогу

В Союзе журналистов отмечают, что работники СМИ не должны бояться выполнять свои обязанности

Несмотря на существование в Украине Совета по свободе слова и защите журналистов, работа работников СМИ все равно остается временами опасной. Только в июле зафиксировано пять случаев физической агрессии в отношении журналистов, а с начала года – 45.

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Об этом сообщает Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ), ссылаясь на данные мониторинга "Индекс физической безопасности журналистов".

В НСЖУ отмечают, что часто полиция даже не пытается наказать злоумышленников и только потом, после настойчивых обращений СМИ, открывают производства.

Так, первый инцидент случился 2 июля в Запорожье, где журналисты местного телеканала "Z" совместно с представителями общественной организации проводили съемку относительно жестокого обращения с животными. Неожиданно один из пенсионеров, которыей просто находился рядом, агрессивно отреагировал на проведение видеосъемки и нанес удар палкой по видеокамере. Журналистка Яна Потоцкая пыталась остановить мужчину, но это ей не удалось. Оператор Илья Горняк почувствовал удар по руке и камере, но серьезных травм не получил.

В тот же день случился еще один неприятный инцидент, но на этот раз в Железном порту Херсонской области – пострадала журналистка телеканала "Украина" Дарья Мельник. В одном из кафе работники начали толкать и выгонять журналистку, обвинили медийщиков в том, что они якобы провокаторы. Съемочная группа провела 10 часов в полицейском участке, давая показания. Возбуждено уголовное производство о препятствовании журналистской деятельности.

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14 июля в Харькове съемочные группы канала "АТН", медиагруппы "Объектив", "112 канала" освещали трагический случай самоубийства местной жительницы, которая задушила собственного сына. На месте происшествия на них напал родственник погибшей. Мужчина ударил по лицу оператора "Объектива" Евгения Шинкаренко и повредил камеру. После этого он еще и угрожал журналистке "АТН", догонял оператора Владислава Самойлова, нанес значительные повреждения машине съемочной группы.

В Лубнах Полтавской области в ночь на 29 июля неизвестный напал на журналиста телеканала "Лубны" Александра Назарца во время съемок пожара на оптовой базе. У журналиста диагностировали ушиб лица и головы. Сам журналист объяснил потом, что на нем было журналистское удостоверение, а на территорию объекта он не вторгался. По его словам, сначала две женщины его пытались прогнать, а потом к ним подключился еще и мужчина, который и набросился на него.

В НСЖУ осуждают применение силы к работникам СМИ и отмечают, что граждане бросаются на журналистов, потому что не боятся ответственности за свои действия.

"Журналисты не должны бояться выезжать на место происшествия, не должны остерегаться выполнять свои профессиональные обязанности. В случае инцидентов наши коллеги обращаются к Национальной полиции и рассчитывают на оперативные расследования и соответствующие наказания обидчиков. Но без прецедентов наказания новых нападений не остановить", – говорит председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

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Напомним, на днях в Киеве террорист захватил отделение банка. При этом он потребовал пустить к нему журналистов. Но силовики решили переодеться в гражданскую одежду и отправились под видом представителей СМИ. В НСЖУ резко отреагировали на это, заявив, что прикрываться подставными журналистами – это не спецоперация.

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