С понедельника потеплеет: синоптики уточнили прогноз до следующей недели

В ближайшую неделю погода в Украине будет переменчивой и в большинстве регионов дождливой

Фото: Pixabay

Настоящая летняя погода с жаркими солнечными днями вернется, но в течение ближайшей недели в Украине продержатся прохладные дожди и грозы. Об этом сообщили в украинском Гидрометцентре.

Жаркий летний атмосферный фронт зайдет в Украину с юго-востока и именно эти регионы первыми начнут "высыхать" после недельных дождей.

Так, в четверг, 11 июля, по всей территории Украины прогнозируют холодные дожди. На западе страны воздух прогреется едва ли до +20. В центре и на востоке – до +22, на юге – до +24. А в северных регионах будет всего до +19.

В пятницу, 12 июля, несколько потеплеет. А потому к дождям добавятся грозы. Вместе с повышением температуры по всей территории Украины на 2-3 градуса, прогнозируют грозовые ливни.

В субботу, 13 июля, дожди с грозами останутся в северных и западных областях. В остальных регионах Украины прогнозируют сухую и солнечную погоду. Но тепла это не принесет и температурный режим по всей стране останется на уровне предыдущего дня.

В воскресенье, 14 июля, тепло придет на юго-восток Украины. Там температура вырастет до +25 и будет солнечно. На остальной территории страны все так же дождливо и прохладно – в среднем до +19-23 градусов.

В понедельник, 15 июля, погода в Украине, согласно картам прогнозов, будет схожей с предыдущим днем. Возможно сместится граница дождей на юге страны. Температурный режим будет также на уровне предыдущего дня.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях непогода в Украине обесточила более 130 населенных пунктов. Больше всего досталось Киевской области – 64 населенных пункта были без электричества. Далее Закарпатская – 26, Сумская – 16, Тернопольская – 12, Житомирская – 8, Кировоградская – 5, Днепропетровская – 1. А тем временем непогода на Закарпатье сносила крыши и ломала деревья.

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