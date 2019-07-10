Сделать стартовой
25,49
28,56
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

С понедельника потеплеет: синоптики уточнили прогноз до следующей недели

10 июля, 17:21

В ближайшую неделю погода в Украине будет переменчивой и в большинстве регионов дождливой

Фото: Pixabay

Настоящая летняя погода с жаркими солнечными днями вернется, но в течение ближайшей недели в Украине продержатся прохладные дожди и грозы. Об этом сообщили в украинском Гидрометцентре.

Жаркий летний атмосферный фронт зайдет в Украину с юго-востока и именно эти регионы первыми начнут "высыхать" после недельных дождей.

Так, в четверг, 11 июля, по всей территории Украины прогнозируют холодные дожди. На западе страны воздух прогреется едва ли до +20. В центре и на востоке – до +22, на юге – до +24. А в северных регионах будет всего до +19.

В пятницу, 12 июля, несколько потеплеет. А потому к дождям добавятся грозы. Вместе с повышением температуры по всей территории Украины на 2-3 градуса, прогнозируют грозовые ливни.

В субботу, 13 июля, дожди с грозами останутся в северных и западных областях. В остальных регионах Украины прогнозируют сухую и солнечную погоду. Но тепла это не принесет и температурный режим по всей стране останется на уровне предыдущего дня.

В воскресенье, 14 июля, тепло придет на юго-восток Украины. Там температура вырастет до +25 и будет солнечно. На остальной территории страны все так же дождливо и прохладно – в среднем до +19-23 градусов.

В понедельник, 15 июля, погода в Украине, согласно картам прогнозов, будет схожей с предыдущим днем. Возможно сместится граница дождей на юге страны. Температурный режим будет также на уровне предыдущего дня.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях непогода в Украине обесточила более 130 населенных пунктов. Больше всего досталось Киевской области – 64 населенных пункта были без электричества. Далее Закарпатская – 26, Сумская – 16, Тернопольская – 12, Житомирская – 8, Кировоградская – 5, Днепропетровская – 1. А тем временем непогода на Закарпатье сносила крыши и ломала деревья.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег погода, непогода, прогноз погоды, дожди, ливни, грозы, температурный режим

Вы сейчас просматриваете новость " С понедельника потеплеет: синоптики уточнили прогноз до следующей недели". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Карпатах на горе Поп Иван выпал снег

Сегодня, 16:54

В последующие трое суток ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы

На север Италии обрушился ураган: фото и видео последствий стихии

Сегодня, 16:53

Больше всего от непогоды пострадал расположенный на побережье Адриатического моря городок Милано-Мариттима

«Дукалис» рассказал об уходе из семьи ради 17-летней возлюбленной

Что лечит черешня в организме человека: наглядная таблица

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото

Как перестать потеть

Богдан пригрозил Кличко увольнением с должности главы КГГА

На яхте патриарха Кирилла заметили девушек в купальниках

Прекрасная жена новой звезды сборной Бразилии Эвертона

Александр Усик рассказал, почему не хочет драться с Поветкиным

Актер Юзик записал на выборы в Раду всю свою семью

Медики рассказали, что нельзя делать по утрам

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

Электрочайники нового поколения по акции

Доллар по 24? Все может быть

Вчера, 07:51

Эксперты объяснили, почему гривня укрепляется сильнее, чем предполагалось, и что будет с курсом дальше

Саммит Украина – ЕС: как прошла 21-я встреча лидеров и что осталось за кадром

Вчера, 07:37

В Брюсселе выделили больше финансовой помощи, но из-за смены глав европейских институций завоевать доверие ЕС станет сложнее

Кабмин готовит правки к Трудовому кодексу: украинцев ждут гибкие графики и обед на три часа

Вчера, 07:19

Можно будет сэкономить время, деньги и присмотреть за детьми

Расчеты телефоном и новые проверки: прогноз для гривни и банков на III квартал

8 июля, 07:38

Гривня должна быть стабильной, а экзотические инвестиции обещают расти

Гигантские хищники разорвали знаменитого артиста

Крупнейшая катастрофа в истории Земли случилась в Сибири

Первые признаки деменции можно обнаружить с помощью теста
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь