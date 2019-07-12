С приговором украинскому нацгвардейцу Маркиву в Италии нельзя мириться – Яценюк

Обвинение строилось на многих неподтвержденных предположениях, подчеркнул политик

Арсений Яценюк. Фото: nfront.org.ua.

С приговором украинскому нацгвардейцу Виталию Маркиву, которому дали 24 года тюрьмы в Италии, нельзя мириться. Об этом в Facebook заявил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"С приговором Виталию Маркиву нельзя мириться. Как и нельзя мириться с логикой политической целесообразности, которая в последнее время очень активно применяется в некоторых европейских странах в отношении примирения с Москвой", - написал он.

Нынешнее решение итальянского суда требует обжалования, подчеркнул Арсений Яценюк: "Всем, кто беспристрастно следил за процессом, понятно, что веских доказательств вины нацгвардейца Маркива нет".

Он подчеркнул, что обвинение строилось на многих неподтвержденных предположениях, а "общую атмосферу формировали политические спекуляции".

"Надо продолжить борьбу за свободу Виталия Маркива. Его заключение стало политическим процессом, который не может оставить равнодушным Украину", - подчеркнул он.

"Верю, что объективность европейских судебных институтов не позволит совершить несправедливость против нашего соотечественника", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Напомним, Виталий Маркив был арестован в Италии 30 июня 2017 года, когда приехал навестить живущую на Апеннинах мать, и с тех пор находится под арестом. Ему предъявили обвинения в убийстве итальянского фоторепортера Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, погибших в результате минометного обстрела в районе Андреевки 24 мая 2014 года.

Свою причастность к гибели репортеров нацгвардеец отрицал в течение всего судебного процесса, а украинские власти оказывали ему всяческую поддержку. В то же время от Украины требовали несколько миллионов евро компенсации. В суде выступали адвокаты семьи погибшего и журналистских организаций.

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