С сентября в Украине стартует реформа художественного образования

В младших классах художественных школ предлагают отменить преподавание пения и театрального искусства

С сентября в Украине стартует реформа художественного образования. В младших классах художественных школ предлагают отменить преподавание пения и театрального искусства, а уроки по специальности сократить.

Изменения разрушат систему музыкального образования, построенную десятилетиями, уверены преподаватели.

"Мы прячем украинскую музыку и украинское искусство, потому что Украина в целом – это исключение, такой в мире такой певучей речи нет нигде, мы закрываем будущее многим детям", – говорит Светлана Климова, преподаватель класса сольного пения академического вокала.

Минкульт другого мнения. Мол, реформа даст художественным школам больше свободы. Предложенные программы обучения минимальны. И в каждой школе их смогут менять сами педагоги, увеличивая количество уроков и дисциплин.

Преподаватели уверены: главный риск в том, что государство будет финансировать только обязательную часть новой программы. Остальные так и останется на бумаге.

Ранее мы писали, что со следующего года школьный аттестат можно будет получить не выходя из дома. В Минобразования обсуждается проект об индивидуальных формах обучения. Документ уточняет положения образовательной реформы и раскрывает нюансы каждого из персональных видов учебы.

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