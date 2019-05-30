Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,68
29,77
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

С сентября в Украине стартует реформа художественного образования

30 мая, 08:02

В младших классах художественных школ предлагают отменить преподавание пения и театрального искусства


С сентября в Украине стартует реформа художественного образования. В младших классах художественных школ предлагают отменить преподавание пения и театрального искусства, а уроки по специальности сократить.

Изменения разрушат систему музыкального образования, построенную десятилетиями, уверены преподаватели.

"Мы прячем украинскую музыку и украинское искусство, потому что Украина в целом – это исключение, такой в мире такой певучей речи нет нигде, мы закрываем будущее многим детям", – говорит Светлана Климова, преподаватель класса сольного пения академического вокала.

Минкульт другого мнения. Мол, реформа даст художественным школам больше свободы. Предложенные программы обучения минимальны. И в каждой школе их смогут менять сами педагоги, увеличивая количество уроков и дисциплин.

Преподаватели уверены: главный риск в том, что государство будет финансировать только обязательную часть новой программы. Остальные так и останется на бумаге.

Ранее мы писали, что со следующего года школьный аттестат можно будет получить не выходя из дома. В Минобразования обсуждается проект об индивидуальных формах обучения. Документ уточняет положения образовательной реформы и раскрывает нюансы каждого из персональных видов учебы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег реформа, министерство культуры, минкультуры украины

Вы сейчас просматриваете новость " С сентября в Украине стартует реформа художественного образования". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наместник Киево-Печерской лавры не знает, об исчезновении каких икон идет речь

15 января, 16:35

Митрополит Павел отметил, что иконы и мощи святых никто из храмов лавры не выносил и не подменял

В Киеве реконструируют музей истории Украины во Второй мировой войне

27 декабря 2018, 13:06

На территории музея будет установлен флагшток для государственного флага

"Дочка" Ryanair начнет полеты в Украину, а ЕС выделит жителям Донбасса 4 млн евро: итоги дня

13 декабря 2018, 20:26

Названа дата вручения томоса, непогода не отпускает Украину, Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 18%

На Минкультуры хотят выделить больше денег: проект госбюджета-2019

17 сентября 2018, 19:12

Финансирование сферы культуры по линии министерства в проекте бюджета увеличено почти на 6% по сравнению с 2018 годом

Скандал в Раде: Парубию на заседание принесли наручники

Зеленский оставил на должностях двух чиновников времен Порошенко

Супрун назвала "убийцу" №1 в мире

Как стирать обувь в стиральной машине

Путин предложил ввести общее гражданство для России и Украины

Почему девушки интересуются женатыми мужчинами

Стиль и модные образы Елены Зеленской

"Подарил самолет": Потап и Настя отправились в путешествие. Фото

Стали известны имена украинских военных, попавших в плен 22 мая

Смерть во время марафона: какова же печальная статистика

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Ученые: 4 самые вредные каши. Все думают, что они полезные

Новый кредит или новая программа: о чем договорились МВФ и Зеленский

Вчера, 08:16

Вопрос о следующем транше МВФ будет решать только после парламентских выборов

Глава "Укравтодора": Через пять лет получим полноценный автобан

Вчера, 07:38

Славомир Новак рассказал нам, где в стране самые плохие дороги, кто теперь дает деньги на их ремонт, почему надо погашать кредиты, которые не брали, и из-за чего вместо небольших ремонтов автотрасс приходится делать капитальные

Без жары, зато с ливнями и шквалами: какой будет погода в июне

Вчера, 07:19

Начнется дождями, продолжится шквалами, закончится прохладой

"Освободить немедленно": выполнит ли Путин решение Трибунала по украинским морякам

28 мая, 10:23

Пока что Россия не намерена менять своих позиций

Скандал в Раде: Парубию на заседание принесли наручники

Лавров назвал требование России к Зеленскому

Проклятие Шурика: актеры, ставшие заложниками одной роли
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь