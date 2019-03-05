С украинских прилавков пропадает настоящее молоко
В Ассоциации производителей молока отмечают: 99% подделок происходит в маленьких торговых точках
Настоящего молока на прилавках украинских магазинов становится все меньше. Об этом говорят в Ассоциации прав потребителей. Для увеличения объемов нечестные производители прибегают к подделкам.
В Ассоциации производителей молока отмечают: 99% подделок происходит именно в маленьких торговых точках или на руках у бабушек. Разводят продукт не водой, а вредными примесями.
Эксперты говорят, разводить молоко водой производители не станут. Тогда продукт имеет слишком низкую жирность.
В Ассоциации производителей отмечают, молоко не только разводят и подкрашивают, но и не гнушаются антибиотиками, чтобы продлить срок годности. Выявить их в составе можно с помощью бронтимолового синего индикатора. Он продается в аптеке. Если есть примеси молоко станет синим, без них зеленоватым.
Ранее сообщалось, что объем фальсифицированной молочной продукции в Украине достигает 30%, что негативно влияет на рентабельность производства молока.
Напомним, ранее стало известно, что в Украине сокращается производство молока - в стране падает число голов домашнего скота. А вот производство яиц, как и поголовье птицы, наоборот, растет.
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