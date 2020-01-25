Самое время для прогулок: синоптик порадовала прогнозом погоды на 26 января

26 января в Украине осадков не будет

/ Фото: Pixabay

В воскресенье, 26 января, в Украине будет преобладать сухая погода, местами будет солнечно. Разве что в Карпатах пройдет мокрый снег. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Так, по ее информации, температура воздуха в течение дня 26 января будет колебаться от +2 до +5 градусов, на юге +4 +9 градусов. В ночные часы – от 2 градусов тепла до 4 мороза.

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Ветер с юго-запада ожидается умеренным.

Также, по словам синоптика, в Киеве в воскресенье осадков не ожидается, температура воздуха 2-4 градуса тепла.

"С понедельника в Украине везде потеплеет на 2-4 градуса, осадки подойдут 29-го января, в среду, следовательно, метеопатам приготовиться", – написала Диденко.

Напомним, недавно мы писали, какой будет погода на следующей неделе и когда начнутся дожди. Ухудшение погоды начнется 27 января. В этот день в южных областях и в Кировоградской области пройдут дожди, а температура будет в пределах 4-7 градусов тепла.

Отметим, что небольшой снег на днях, похоже, это и вся зима в этом году. Как сообщали новости "Сегодня", последний зимний месяц – февраль – будет еще теплее. Более того, как прогнозируют синоптики, Украину посреди зимы зальют дожди.

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