Самолет рейса Москва – Кишинев совершил вынужденную посадку в аэропорту Одессы

Авиакомпания предоставила два больших автобуса для транспортировки пассажиров в Молдову

Фото: Pixabay

Самолет рейса Москва – Кишинев совершил вынужденную посадку в аэропорту Одессы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/350/dc1/5c5350dc185c6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/350/dc1/5c5350dc185c6.jpg 2019-01-31T21:47:00+02:00 Украина Авиакомпания предоставила два больших автобуса для транспортировки пассажиров в Молдову

В международном аэропорту "Одесса" совершил вынужденную посадку самолет компании FlyOne, следовавший из Москвы (РФ) в Кишинев (Молдова).

Как сообщили в аэропорту, примерно в 18:00 борт, следовавший по маршруту "Москва – Кишинев", совершил вынужденную посадку. По данным источника, причина вынужденной посадки – плохие погодные условия в Кишиневе (туман), по другой информации – поломка.

"В настоящее время около 100 человек проходят паспортный контроль в "режиме транзит", – рассказал сотрудник аэропорта.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, авиакомпания предоставила два больших автобуса для транспортировки пассажиров в Молдову.

"При пограничном контроле соблюдены необходимые меры предосторожности. Правоохранительными органами будет обеспечено соответствующее сопровождение указанных автобусов до украинско-молдавской границы", – отметил источник.

Ранее мы писали, что в Харькове пассажирский лайнер попал в опасную ситуацию. Густой туман едва не стал причиной катастрофы пассажирского лайнера.

Напомним, ранее в США пассажирский самолет совершил аварийную посадку на автостраду. А перед этим из-за проблем с двигателем лайнер Aerobus А-330 авиакомпании Delta совершил вынужденную посадку в маленьком городке Канады.

Также мы писали о том, как легкомоторный самолет Cessna, приземлившийся вечером на шоссе на окраине города Сент-Питерсберг (США), столкнулся с двумя автомобилями.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Самолет рейса Москва – Кишинев совершил вынужденную посадку в аэропорту Одессы". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: УНИАН Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...