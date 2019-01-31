Самолет рейса Москва – Кишинев совершил вынужденную посадку в аэропорту Одессы
Авиакомпания предоставила два больших автобуса для транспортировки пассажиров в Молдову
В международном аэропорту "Одесса" совершил вынужденную посадку самолет компании FlyOne, следовавший из Москвы (РФ) в Кишинев (Молдова).
Как сообщили в аэропорту, примерно в 18:00 борт, следовавший по маршруту "Москва – Кишинев", совершил вынужденную посадку. По данным источника, причина вынужденной посадки – плохие погодные условия в Кишиневе (туман), по другой информации – поломка.
"В настоящее время около 100 человек проходят паспортный контроль в "режиме транзит", – рассказал сотрудник аэропорта.
Как сообщил источник в правоохранительных органах, авиакомпания предоставила два больших автобуса для транспортировки пассажиров в Молдову.
"При пограничном контроле соблюдены необходимые меры предосторожности. Правоохранительными органами будет обеспечено соответствующее сопровождение указанных автобусов до украинско-молдавской границы", – отметил источник.
Ранее мы писали, что в Харькове пассажирский лайнер попал в опасную ситуацию. Густой туман едва не стал причиной катастрофы пассажирского лайнера.
Напомним, ранее в США пассажирский самолет совершил аварийную посадку на автостраду. А перед этим из-за проблем с двигателем лайнер Aerobus А-330 авиакомпании Delta совершил вынужденную посадку в маленьком городке Канады.
Также мы писали о том, как легкомоторный самолет Cessna, приземлившийся вечером на шоссе на окраине города Сент-Питерсберг (США), столкнулся с двумя автомобилями.
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