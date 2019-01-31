Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,74
31,87
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Самолет рейса Москва – Кишинев совершил вынужденную посадку в аэропорту Одессы

31 января, 21:47

Авиакомпания предоставила два больших автобуса для транспортировки пассажиров в Молдову

Фото: Pixabay
Самолет рейса Москва – Кишинев совершил вынужденную посадку в аэропорту Одессы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/350/dc1/5c5350dc185c6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/350/dc1/5c5350dc185c6.jpg Украина Авиакомпания предоставила два больших автобуса для транспортировки пассажиров в Молдову

В международном аэропорту "Одесса" совершил вынужденную посадку самолет компании FlyOne, следовавший из Москвы (РФ) в Кишинев (Молдова). 

Как сообщили в аэропорту, примерно в 18:00 борт, следовавший по маршруту "Москва – Кишинев", совершил вынужденную посадку. По данным источника, причина вынужденной посадки – плохие погодные условия в Кишиневе (туман), по другой информации – поломка.

"В настоящее время около 100 человек проходят паспортный контроль в "режиме транзит", – рассказал сотрудник аэропорта.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, авиакомпания предоставила два больших автобуса для транспортировки пассажиров в Молдову.

"При пограничном контроле соблюдены необходимые меры предосторожности. Правоохранительными органами будет обеспечено соответствующее сопровождение указанных автобусов до украинско-молдавской границы", – отметил источник.

Ранее мы писали, что в Харькове пассажирский лайнер попал в опасную ситуацию. Густой туман едва не стал причиной катастрофы пассажирского лайнера.

Напомним, ранее в США пассажирский самолет совершил аварийную посадку на автостраду. А перед этим из-за проблем с двигателем лайнер Aerobus А-330 авиакомпании Delta совершил вынужденную посадку в маленьком городке Канады.

Также мы писали о том, как легкомоторный самолет Cessna, приземлившийся вечером на шоссе на окраине города Сент-Питерсберг (США), столкнулся с двумя автомобилями. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег самолет, аварийная посадка

Вы сейчас просматриваете новость " Самолет рейса Москва – Кишинев совершил вынужденную посадку в аэропорту Одессы". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Загадочный российский самолет вылетел из Каракаса в Москву

31 января, 07:44

СМИ заявляют, что в самолете переправляют 20 тонн золота

Россиянин избил стюардессу во время полета в Анталию

29 января, 15:43

Самолету пришлось произвести экстренную посадку

Студент "заминировал" самолет, чтобы не видеться с родителями, и "влетел" на 75 тысяч евро

29 января, 06:54

Парня ждет суд — ему грозит до пяти лет тюрьмы и огромный штраф

Россия отправила в Венесуэлу загадочный лайнер на 500 человек

28 января, 17:36

В Каракас из Москвы вылетел чартерный рейс без людей, но с двумя экипажами, пишут российские СМИ

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Вернутся ли морозы: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:22

В понедельник, 4 февраля осадки в виде дождя ожидаются только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях

Доллар в Украине дешевеет: почему это происходит и что будет в феврале

Вчера, 07:51

Эксперты считают, что в ближайшее время ниже 27 грн цена доллара не опустится

Ручная кладь в самолетах: что и где можно провозить

Вчера, 07:38

За прошлый год множество авиакомпаний существенно ужесточили правила провоза ручной клади

Украинцы не спешат узаконивать свои евробляхи: что будет дальше

31 января, 07:27

По данным ГФС, растаможено лишь 50 тысяч евроблях из почти двух миллионов