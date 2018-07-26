Самоподжог возле Минобороны: медики рассказали о состоянии мужчины

После воспламенения бойца быстро потушили и отправили в ожоговое отделение

Бывший военнослужащий Сергей Ульянов, который сегодня себя поджег у здания Министерства обороны, не пострадал от огня.

Об этом "Украинской правде" сообщили в Департаменте здравоохранения КГГА.

После того, как он себя поджег и пожарные быстро затушили огонь, на помощь бойцу поспели медики и забрали его в ожоговое отделение одной из столичных больниц.

"Во время обследования выяснилось, что никаких ожогов он не получил, в медицинской помощи или госпитализации не нуждается. Его отпустили домой", – сказали в департаменте.

Как сегодня сообщалось, Сергей Ульянов поджег себя у здания Минобороны. Бойца пытались остановить присутствующие, однако он успел облить себя зажигательной смесью и поджег себя.

В свою очередь в Генштабе объяснили причины самоподжога военного. Претензии бывшего военнослужащего ВСУ Сергея Ульянова к Минобороны, по которым идет судебное разбирательство, связаны с прохождением военной службы, приказами командиров воинской части, где он проходил службу, и финансовыми расчетами.

Напомним, на днях министр обороны Степан Полторак устроил встряску в ВСУ – были наказаны пять офицеров тыла. Военные подозреваются в причастности к краже военного имущества.