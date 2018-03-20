Дело о гибели Волошина: Нацполиция назвала основные версии

Нацполиция повторно обращается к гражданам, которые могут владеть любой полезной для следствия информацией

Следствие рассматривает пять версий в деле о гибели и.о. директора коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт", бывшего военного летчика, ветерана АТО Владислава Волошина. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Николаевской области.

"Рассматриваются пять версий совершения преступления: самоубийство в состоянии душевного волнения; самоубийство, совершенное в связи с профессиональной деятельностью в должности и.о. директора; самоубийство из-за взаимоотношений в семье; самоубийство из-за возможных конфликтов во время прохождения службы в ВСУ, несчастный случай при обращении с огнестрельным оружием", – говорится в сообщении.

Установлен круг лиц, которые уже допрашиваются и будут допрошены в ближайшее время, проводятся следственные действия.

"Сейчас назначены и проводятся все необходимые возможные экспертизы – судебно-медицинская, комплексная судебная экспертиза (дактилоскопическая, баллистическая, химическая), судебно-химическая, комплексная молекулярно-генетическая и взрывотехническая, психологически-психиатрическая посмертная, иммунологическая", – говорится в сообщении.

Нацполиция повторно обращается к гражданам, которые могут владеть любой полезной для следствия информацией, обязательно сообщать ее в Следственное управление ГУНП в Николаевской области.

Напомним, и.о. главы Николаевского аэропорта Владислав Волошин покончил с собой 18 марта. Он выстрелил себе в грудь из пистолета ПМ со спиленным номером. После выстрела он оставался жив, находившиеся дома близкие вызвали неотложку, которая доставила Владислава в больницу скорой медицинской помощи. Несмотря на все усилия врачей, в больнице пострадавший скончался. Перед смертью он общался с медиками, но не сообщил причину своего поступка

У Владислава Волошина остались жена и двое малолетних детей.