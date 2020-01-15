Самые могущественные страны мира: названо место Украины

SERGEI GAPON / Фото: AFP

По итогам 2019 года Украина заняла 68-е место в рейтинге наиболее могущественных стран мира по версии американского журнала US News & World Report.

Первое место в рейтинге заняла Швейцария, на второе место поднялась Канада, а замыкает тройку лидеров Япония. Кроме того, в пятерку вошли Германия и Австралия. В конце списка – Оман, Сербия и Ливан.

Отметим, что при составлении рейтинга оценивались развитие туристической отрасли, инновации, социальная сфера, культура, темпы роста экономики, открытость для бизнеса, общий уровень жизни населения, историческое наследие стран.

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Ранее мы сообщали, что Украина несколько опустилась в международном рейтинге паспортов,правда, существенных изменений в количестве стран с безвизом при этом не произошло. Согласно данным компании Henley&Partners, по состоянию на 1 января 2020 гражданам страны, как и прежде, можно не оформлять визы для поездок в 128 стран мира.

Также мы писали, что Украина пробилась в ТОП-15 мирового рейтинга по росту минималки. В 2020 году минимальная зарплата в Украине повысилась на 13,2%.

Кроме того, Украина вошла в пятерку мировых экспортеров сливочного масла:

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