Самый молодой школьный директор в Украине работает в Мариуполе
Новый директор не запрещает ученикам пользоваться мобильными телефонами, так как считает, что они нужны для поиска информации
Самый молодой школьный директор в Украине работает в Мариуполе. В 2011 году он переехал в город из маленького поселка Крещатицкого, которое сейчас оккупирована. Получил два высших образования, два года работал учителем. А в этом году выиграл конкурс на должность директора школы.
Николай Чайкин на новой должности всего неделю, теперь он руководит одной из крупнейших в Мариуполе школ. Здесь 800 учеников и 57 учителей.
Конкурс на должность выиграл у трех претендентов, которые значительно старше и опытнее. Жюри покорили идеи молодого педагога. В частности, о том, чтобы привлекать учеников к созданию школьной программы.
Новый директор не запрещает ученикам пользоваться мобильными телефонами, так как считает, что они нужны для поиска информации, которой нет в учебниках. Кроме того, планирует внедрять в школе элементы дистанционного обучения, и помогать детям определиться с будущей профессией.
Ученики и их родители уверены, что школе нужен именно молодой директор.
Ранее мы писали, какой будет украинская школа по-новому.
Также мы писали, что в Министерстве образования намерены избавиться от школ без туалетов.
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