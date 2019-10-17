Самый старый учитель Украины читает Мицкевича и Гете в оригинале своем ученикам

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Цитирует Мицкевича в оригинале, шутит на уроках и меряется силой со старшеклассниками. И все это в 90 лет. В одной из столичных школ работает старейший в Украине учитель. Скучное бормотание, бесконечные 45 минут и желание как можно быстрее уйти – точно не об уроках Бориса Кульчицкого. В свои 90 то человек изредка присаживается, много жестикулирует, читает на польском и немецком, и шутит на уроках.

Сейчас его педагогический стаж – 66 лет! За это время успел побыть заведующим, заместителем, инспектором и директором. Сходил и на пенсию. Но быстро вернулся к работе. Поэтому последние 44 года преподает в школе-интернате для слабовидящих детей. Почти каждый день по полтора часа добирается на работу.

"Однажды мы играли на уроке, не слишком его слушали. И он сыграл с нашим парнем, таким сильным, в армреслинг. Они договорились, если учитель выиграет, парень будет на его уроках учиться. И этот парень проиграл" – рассказывает Денис Постов, ученик.

"Он вот именно в этой школе является тем человеком, на мнение которого я всегда обращаю внимания. Одним из, но, тем не менее" – говорит Влада Друзд, ученица.

Шутя, учитель говорит: мог бы работать и до ста. Но в действительности уже в следующем году собирается на пенсию.

"Если он захочет уйти, то он уйдет, а если нет, то пусть работает и дальше. Потому что он, действительно, является хорошей помощью для учебного заведения" – комментирует Анжела Шейнич, директор школы-интерната для слабовидящих детей.

А пока же последний звонок еще не позвал старшего в Украине учителя на пенсию – он цитирует Мицкевича и Гете в оригинале.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что одесский учитель физики стал одним из самых популярных видеоблогеров Украины. Его ролики на Youtube посмотрели более 15 миллионов раз.

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