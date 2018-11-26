Ужесточение санкций против России: Тука дал прогноз по событиям вокруг Азова

Россия может влиять на вводимые санкции через лоббистов в Европе, считает замминистра по вопросам ВОТ и ВПЛ

В Азовском море 25 ноября произошло нападение россиян на группу украинских военных кораблей – рейдовый буксир "Яни Капу" и два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" были захвачены спецназом страны агрессора. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука рассказал сайту "Сегодня" о возможных сценариях развития событий.

- Георгий Борисович, как вы прогнозируете дальнейшее развитие событий?

- Ожидаем, что будет введение очередных санкций, хочу верить, чтобы эти санкции были гораздо более действенными, чем те, которые вводились мировым сообществом до сегодняшнего дня, и соответственно, надеюсь, что будет усилен контроль за соблюдением тех санкций, которые уже введены.

- Может ли Россия влиять на степень жесткости грядущих санкций?

- Конечно, может и влияет. Но не таким образом, как она может действовать, например, в Совбезе ООН, где она имеет право Вето, а через своих лоббистов. За последние годы увеличивается количество лоббистов Российской федерации в Европейском союзе. Через своих лоббистов Россия пытается если санкции не отменить совсем, то хотя-бы ослабить их влияние и давление на РФ. Не сомневаюсь, что сейчас будет задействован точно такой же механизм. Это может быть и позиция Италии, и вероятно, Венгрии.

- Стоит ли ожидать обострения военных действия или дальнейшей военной агрессии от РФ?

- Я не думаю, что стоит ожидать в ближайшие дни какой-то эскалации противостояния. На море, к сожалению, для полномасштабного ответа агрессору у нас сил не хватает, а на суше, если о территории Донецкой и Луганской области, так там и так постоянно идут обстрелы, каждый день наши защитники гибнут или получают ранения, поэтому я не ожидаю какой-то эскалации.

Напомним, президент Петр Порошенко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг договорились о срочном созыве чрезвычайно комиссии Украина – НАТО из-за нового всплеска российской агрессии в Азовском море.

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