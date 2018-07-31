"Сапог", уничтожающий танки: военные показали видео стрельб из мощного оружия

Сегодня, 13:59

Украинские военные на Донбассе потренировались уничтожать врага из противотанкового гранатомета

СПГ в работе. Фото: Facebook/93-я ОМБр
СПГ в работе. Фото: Facebook/93-я ОМБр

Военнослужащие одного из подразделений 93-й бригады ВСУ провели учебные стрельбы из станкового противотанкового гранатомета СПГ-9. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба бригады в Facebook.

Отмечается, что бойцы шлифовали свое мастерство на одном из полигонов Донбасса.

Бойцы 93-й бригады вместе с коллегами из других бригад закрепляют навыки наведения СПГ на различные расстояния и быстрого перемещения гранатомета в случае изменения позиции.

СПГ-9 – станковый противотанковый гранатомет, в народе "сапог", – эффективное и мощное оружие. Одним метким выстрелом он может вывести из строя легкую бронетехнику, танки и живую силу противника.

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Как сообщалось, на днях одно из подразделений резерва разведки ВСУ провело тактико-специальное обучение по захвату в плен вражеского куратора с важными документами. В данном подразделении вместе с украинцами службу проходят и граждане Грузии, которые вместе стоят на защите Украины.

Также мы показывали фото с соревнований украинских снайперов. На полигоне боевой подготовки оперативно-тактической группировки "Север" соревновались снайпера боевых частей и соединений, которые принимают участие в боевых операциях на Донбассе. Украинские спецы стреляли из знаменитой СВД, винтовок системы Barrett и Remington.
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Источник:

"Сегодня"

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