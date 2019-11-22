22 ноября известный журналист, писатель, ведущий популярных ток-шоу "Шустер Live" и "Свобода слова" Савик Шустер отмечает день рождения. Сегодня ему исполнилось 67 лет.

До перехода на телевидение Савик Шустер работал в прессе и на радио, освещал войны и вооруженные конфликты по всему миру в течение последних двух десятилетий XX-го века: в Афганистане, Ливане и Израиле, Чаде, Никарагуа, бывшей Югославии и бывшем Советском Союзе.

Его статьи публиковали крупнейшие мировые издания, в том числе Newsweek, Liberation, Der Spiegel, La Repubblica.

В 1992 году Савик Шустер основал Московское бюро Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL) и руководил им до 2001 года. Всего за год ему удалось создать самую эффективную и авторитетную на территории бывшего СССР службу новостей.

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В 2001 году Савик начал вести политическое ток-шоу "Свобода слова" на телеканале НТВ, который на тот момент был влиятельнейшим телеканалом в России. Через несколько месяцев это шоу стало самым популярным в стране.

В 2004-м, после серьезного конфликта с Кремлем, его разрешение на работу и регистрация не были продлены, и он был вынужден покинуть Россию.

Савика Шустера сразу же пригласили в Украину, чтобы он создал там подобное телешоу. В течение двенадцати лет его шоу было самым популярным и влиятельным в Украине. В 2015 году он основал собственный телеканал, 3STV (Savik Shuster Studio), который он определил как "первый неолигархический канал".

В октябре 2015-го Савика Шустера обвинили в неуплате налогов. Его разрешение на работу было аннулировано правительством, и он был вынужден покинуть Украину. Осенью 2018 года Верховный Суд Украины признал все обвинения и меры взыскания незаконными.

В 2018-м году Савик Шустер издал свою книгу "Свобода слова против страха и унижения. Социальный эксперимент в прямом эфире: первая карта массовых эмоций страны". В течение нескольких месяцев книга стала бестселлером в Украине среди изданий в жанре нон-фикшн. В своей книге украинский телеведущий рассказывает о том, что происходило за кадром самой влиятельной политической программы в стране в 2013-2016 годах, о своем первом исследовании массовых эмоций и о том, что нужно делать народу и элитам Украины, чтобы добиться, как минимум повышения уровня жизни в стране.

6 сентября 2019 года на телеканале "Украина" состоялась премьера нового ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

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