"Сбегут те, кто его разрушал": дипломат рассказал, как возродить Донбасс

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В Украине рассматривают разные сценарии реинтеграции Донбасса, среди которых следует особое внимание уделить восстановлению экономики. А для Запада должно стать делом чести помочь Украине вернуть к нормальной жизни покалеченный войной регион. Такое мнение высказал в интервью сайту "Сегодня" чрезвычайный и полномочный посол Украины, заведующий Центром международных исследований Дипломатической академии Украины Андрей Веселовский.

Сейчас часто можно слышать, что, даже если завтра Россия уйдет из Донбасса, экономически мы просто не потянем его реинтеграцию. Однако Веселовский считает, что после возвращения Украине оккупированных территорий, улицы освобожденных городов станут чище от убийц и приспешников "русского мира", а переселенцы, умудренные демократическим опытом свободной Украины, наполнят "новый" Донбасс.

"Может, я не представляю себе, и никто не представляет, так как мы не путешествовали по улицам Донецка, не заезжали в Макеевку, а тем более в Торез и Снежное, насколько там все пришло в упадок. Но, в нехорошем смысле этого слова, облегчает ситуацию то, что все это разрушено или в упадке и восстановлению практически не подлежит. Почему? Потому что самое сложное – это перестраивать. Ремонт старой квартиры значительно сложнее, чем новой. Из освобожденного Донбасса невольно сбегут те, кто его разрушал. Население, я бы так сказал, улучшится, очистится, убийцы, насильники, жестокие силовые структуры исчезнут. Зато вернутся те, кто здесь приобрели опыт демократического человеческого развития и сравнительно свободной экономики. Ну и это дело чести для европейцев и подписантов Будапештского меморандума", – сказал он.

Как один из вариантов возрождения Донбасса дипломат видит создание там свободной экономической зоны с возможностью возмещения и отсрочки налогообложения (то, что в свое время сделали китайцы).

"Там осталось много интересных и важных полезных ископаемых. И здесь я говорю не только об угле. Остаются под вопросом и запасы сланцевого газа. В свое время даже были такие теории, что якобы из-за этого Россия начала войну. Не думаю, что только из-за этого, но этот фактор тоже сыграл свою роль. Что еще важно? Появляется дополнительный транспортный элемент. Основная транспортная линия между Украиной и Центральной Азией, Востоком, дальше Китаем, проходила как раз через Донбасс. Таким образом, потенциал есть. Мне кажется, что при разумном формулировании зоны особого экономического развития и соответствующих налоговых послаблениях этот потенциал можно поднять. Ну а энтузиазм, который будет у населения, когда мы туда вернемся, а мы за это дорого заплатили, тоже не надо списывать со счетов", – подчеркнул Веселовский.

Читайте на сайте "Сегодня" полный текст интервью "Путина надо позвать в Киев: украинский дипломат о войне на Донбассе и мирных переговорах".

До второй встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным в "нормандском формате" остается около двух месяцев. Украина уже подготовила предложения и концепции, с которыми отправится на эти переговоры. Среди них – принцип переходного правосудия и амнистии. Читайте подробнее, что об этом говорят в рабочей группе по реинтеграции ОРДЛО.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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