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СБУ блокировала международную нелегальную торговлю стероидами: арестовали активы на 2 млн евро

22 февраля, 12:14

В ходе операции задержали 24 фигуранта дела

Украинские правоохранители совместно с заграничными коллегами задержали международную преступную группировку, которая производила и продавала оптовые партии запрещенных сильнодействующих веществ. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Участники группы наладили механизм нелегального производства стероидов для продажи на территории ЕС и Украины. Химические соединения для изготовления анаболиков они импортировали из стран Восточной Азии. Фигуранты изготавливали и хранили товар в специально оборудованных лабораториях и складах на территории одной из европейских стран. Клиентов участники группировки подыскивали на специализированных сайтах и переправляли товар заказчикам через сервисы международной почтовой связи и частных перевозчиков", – сказано в сообщении.

К поиску нарушителей привлекли СБУ, Евроюст, Европол и правоохранителей Франции, Польши и Словакии.

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Для легализации доходов они использовали сеть подставных фирм в разных странах. В ходе международной спецоперации, к которой было привлечено более 270 правоохранителей, на территории ЕС задержали 24 фигурана и арестовали активы на общую сумму почти 2,1 миллиона евро.

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Во время обысков в помещениях дельцов, в частности на территории Украины, а также в лабораториях, складах и офисах фирм нашли дополнительные доказательства противоправной деятельности.

Напомним, в Киеве трое людей изготавливали и осуществляли массовую продажу через Интернет запрещенных в обороте сильнодействующих лекарственных средств.

Кроме того, ранее в столице задержали группу иностранцев-наркоторговцев с крупной партией героина. Во время операции изъято более 300 кг наркотика.

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СБУ контрабанда стероиды

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