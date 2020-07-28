СБУ не нашла угрозы в масштабной утечке данных о почти трех миллионах сайтов

В Службе безопасности считают, что государственным ресурсам ничего не угрожает

Киберспециалисты Службы безопасности Украины провели проверку вероятности рисков для работы электронных ресурсов органов государственной власти и объектов критической инфраструктуры, которая не выявила угроз в результате утечки базы данных клиентов компании Cloudflare Inc.

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Об этом говорится в сообщении на странице СБУ в Facebook.

"Выявлено, что IP-адреса веб-ресурсов, которые появились в интернете, являются обобщенной базой общедоступных данных. То есть обнародованные доменные имена с IP-адресами доступны в сети с помощью стандартных запросов DNS", – рассказали в Службе безопасности.

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Всего было опубликовано почти 2,6 млн таких записей.

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"Таким образом, обнародование общедоступных данных не несет дополнительных рисков для работы веб-ресурсов, которые обслуживает Cloudflare, в том числе для украинских органов государственной власти и объектов критической инфраструктуры", – сообщает пресс-служба.

В проверке участвовали Ситуационный центр обеспечения кибербезопасности СБУ и Государственный центр киберзащиты Госспецсвязи, данные для проведения диагностики были получены непосредственно от компании Cloudflare Inc.

Об утечке данных с сервиса Cloudflare Inc стало известно 26 июля. Тогда СНБО сообщил, что среди обнародованных адресов было 45 записей с доменом "gov.ua" и больше 6500 с доменом "ua", в том числе ресурсы, принадлежащие объектам критической инфраструктуры.

Напомним,в середине июля СНБО предупредил, что произошедшая кибератака на мировых провайдеров с краткосрочным отключением 15% всего мирового интернета может привести к отключению интернета по всей Украине.

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