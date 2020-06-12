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СБУ оригинально "потроллила" российских дипломатов ко Дню РФ: фото и видео

12 июня, 11:41

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Символика контраразведчиков появилась в Одессе, Киеве, Львове и Харькове

Украинские контрразведчики приготовили сюрприз российским дипломатам, разместив свою символику возле дипломатических представительств России в Украине. Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

По его словам, муралы и символика появились не просто так – это "сюрприз" ко Дню России. На изображении орел контрразведчиков возвышается над двуглавым российским змеем.

"Российским дипломатам направляет поздравления украинская структура, которая успешно выявляет враждебную агентуру в Украине. В Харькове появился мурал с символикой контрразведки напротив российского генконсульства, а сегодня – почти одновременно – билборды с гербом Департамента контрразведки выросли рядом с консульствами РФ во Львове и Одессе. Ну, и в Киеве на Воздухофлотском, перед посольством России теперь возвышается орел контрразведчиков, который сжимает двуглавую змею. Поздравления с прозрачным намеком, учитывая, что российские диппредставительства это легальная "крыша" для агентуры ФСБ и ГРУ в нашей стране", – написал Цаплиенко и показал фото и видео.

Видео: Telegram/Цаплиенко

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В самом СБУ тоже отреагировали на поздравление в адрес российских дипломатов.

"У российского посольства в Киеве и консульств в Одессе и Львове появились билборды с гербом контрразведки Службы безопасности Украины, а в Харькове – хороший патриотический мурал. Привет от СБУ к так называемому Дню РФ", – прокомментировали в спецслужбе.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях в Харькове поймали агента российской военной разведки. Контрразведка Службы безопасности Украины задержала украинца, который работал на 74-й Разведывательный центр Главного управления Генштаба Вооруженных сил России и собирал секретные данные.

Ранее в Черкасской области был задержан российский диверсант, который хотел взорвать аэродром. У него изъяли три самодельных взрывных устройства и почти два килограмма химических веществ.

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Россия СБУ День России посольство России контрразведка мурал

Источник: Сегодня

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