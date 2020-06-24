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СБУ отчиталась о борьбе с незаконным оборотом огнестрельного оружия

24 июня, 14:15

Денис Беспалов Денис Беспалов

Наиболее распространенным огнестрельным оружием в незаконном обороте являются пистолеты и револьверы

Служба безопасности Украины, которая ранее заблокировала незаконную поставку в Украину оружия, с начала 2020 года изъяла из незаконного оборота 207 единиц огнестрельного оружия, 159 килограммов взрывчатых веществ и свыше 45 тысяч патронов, гранат и снарядов. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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"Наиболее распространенным огнестрельным оружием в незаконном обороте являются пистолеты и револьверы, гранатометы, пулеметы, автоматы. Наибольший массив оружия и средств поражения был обнаружен в тайниках в районе проведения операции объединенных сил", - говорится в сообщении.

Было установлено, что часто это оружие вывозится с территории Донецкой и Луганской областей в другие регионы. Несколько таких тайников были найдены за пределами ООС, в частности в Волынской и Одесской областях. Например, в марте на блок-посту на автодороге "Лисичанск-Бахмут" задержали двух человек, которые незаконно вывозили целый арсенал боеприпасов и оружия в Киевскую область.

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Также в СБУ сообщают, что с начала года прекратили существование четырех подпольных мастерских, изготовлявших боевое оружие.

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В частности, в Киеве был проведен обыск по месту жительства киевлянина, который организовал подпольную мастерскую, где занимался незаконным изготовлением и восстановлением огнестрельного оружия с целью дальнейшего сбыта. В результате обыска обнаружено и изъято 2 пистолета-пулемета "кустарного" производства, 170 патронов и 0,3 кг пороха.

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"Отдельно выявлено и прекращено существование канала сбыта деталей и комплектующих к огнестрельному оружию иностранного производства из-за рубежа. Лицо, причастное к указанной противоправной деятельности, задержано", – говорится в СБУ.

Как сообщается, на основании материалов СБУ начато 58 уголовных производств, в том числе Национальной полицией по ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Изъятого оружия достаточно, чтобы вооружить две роты военнослужащих.

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Ранее сообщалось, что в Черниговской области в гараже нашли арсенал оружия и боеприпасов.

О том, как СБУ совместно со Службой госбезопасности Грузии предупредила заказное убийство, смотрите в сюжете:

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оружие СБУ Украина

Источник: Сегодня

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