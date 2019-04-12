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СБУ отменила запрет на въезд кремлевскому пропагандисту

Сегодня, 11:09

Вершютцу запретили въезд в Украину из-за того, что он посещал оккупированные территории Донбасса и Крыма

facebook.com/christianferdinand.wehrschutz
facebook.com/christianferdinand.wehrschutz.

Служба безопасности Украины отменила запрет на въезд австрийскому журналисту общественного вещания ORF Кристиану Вершютцу. Об этом журналист сообщил у себя в Facebook.

В тексте обнародованного журналистом письма от СБУ говорится, что запрет на въезд отменен "в связи с поступлением информации о прекращении существования обстоятельств, на основании которых лицу был запрещен въезд".

Ранее сообщалось, что Кристиану Вершютцу на год запретили въезд в Украину из-за того, что в течение последних четырех лет он посещал оккупированные территории Донбасса и Крыма через неконтролируемые пункты пропуска с территории РФ.

Первый замглавы Комитета Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Ольга Червакова ранее сообщала, что с начала захвата Крыма и войны и Донбассе Вершютц освещал события в Украине, "широко используя штампы кремлевской пропаганды, тиражируя фейки от Russia Today, дискредитирующие деятельность ВСУ".

Напомним, украинские пограничники не пустили в Украину на президентские выборы канадского журналиста с российским гражданством. 

Напомним, после того, как Киев запретил российским наблюдателям приезжать в Украину, в Государственной пограничной службе четко дали понять, что пограничники будут выдворять на границе наблюдателей из РФ. На границе будут фильтровать россиян во взаимодействии с СБУ и Центризбиркомом.

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Тег журналист, СБУ, запрет на въезд

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