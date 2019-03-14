В Украину не пустили на выборы канадского журналиста с гражданством РФ
Гражданин РФ постоянно проживает в Канаде и работает там на одном из телеканалов, но за ним числится нарушение
Украинские пограничники не пустили в Украину на президентские выборы канадского журналиста с российским гражданством. Об этом сообщил на брифинге помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.
По его словам, после того, как были выявлены любопытные факты в отношении журналиста, ему запретили въезд в Украину на три года.
"Гражданин РФ, который постоянно проживает в Канаде и работает там на одном из телеканалов. Они получили аккредитацию от ЦИК (Центральной избирательной комиссии Украины – ред.), но в ходе детального общения на линии государственной границы мы выяснили, что он нарушал законодательство Украины и посещал Крым через закрытые пункты пропуска, поэтому мы отказали в пересечении границы", – сказал Слободян.
Напомним, после того, как Киев запретил российским наблюдателям приезжать в Украину, в ГПСУ четко дали понять, что пограничники будут выдворять на границе наблюдателей из РФ. На границе будут фильтровать россиян во взаимодействии с СБУ и Центризбиркомом.
Отметим, что недавно уже была попытка журналиста австрийского телеканала ORF Кристиана Вершютца попасть в Украину для освещения выборов. Однако его не пустили и запретили ему въезд на год из-за того, что в течение последних четырех лет он посещал оккупированные территории Донбасса и Крыма через неконтролируемые пункты пропуска с территории РФ. В то же время в Украине заподозрили, что Москва начала использовать вариант с иностранными журналистами в своих целях. Народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук раскрыл коварный замысел Кремля в Украине накануне выборов.
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