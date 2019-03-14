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В Украину не пустили на выборы канадского журналиста с гражданством РФ

Сегодня, 14:07

Гражданин РФ постоянно проживает в Канаде и работает там на одном из телеканалов, но за ним числится нарушение

Фото: Facebook
В Украину не пустили на выборы канадского журналиста с гражданством РФ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7ae/33a/5c77ae33a0249.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7ae/33a/5c77ae33a0249.jpg Украина Гражданин РФ постоянно проживает в Канаде и работает там на одном из телеканалов, но за ним числится нарушение

Украинские пограничники не пустили в Украину на президентские выборы канадского журналиста с российским гражданством. Об этом сообщил на брифинге помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.

По его словам, после того, как были выявлены любопытные факты в отношении журналиста, ему запретили въезд в Украину на три года.

"Гражданин РФ, который постоянно проживает в Канаде и работает там на одном из телеканалов. Они получили аккредитацию от ЦИК (Центральной избирательной комиссии Украины – ред.), но в ходе детального общения на линии государственной границы мы выяснили, что он нарушал законодательство Украины и посещал Крым через закрытые пункты пропуска, поэтому мы отказали в пересечении границы", – сказал Слободян.

Напомним, после того, как Киев запретил российским наблюдателям приезжать в Украину, в ГПСУ четко дали понять, что пограничники будут выдворять на границе наблюдателей из РФ. На границе будут фильтровать россиян во взаимодействии с СБУ и Центризбиркомом.

Отметим, что недавно уже была попытка журналиста австрийского телеканала ORF Кристиана Вершютца попасть в Украину для освещения выборов. Однако его не пустили и запретили ему въезд на год из-за того, что в течение последних четырех лет он посещал оккупированные территории Донбасса и Крыма через неконтролируемые пункты пропуска с территории РФ. В то же время в Украине заподозрили, что Москва начала использовать вариант с иностранными журналистами в своих целях. Народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук раскрыл коварный замысел Кремля в Украине накануне выборов.

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Тег Россия, выборы, журналист, пограничники, слободян, въезд

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Источник:

Интерфакс-Украина

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