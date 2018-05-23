СБУ поставила точку в слухах о подготовке терактов ИГИЛ в Киеве на финал Лиги чемпионов

Сегодня, 15:27

По словам Елены Гитлянской, такой информационный "вброс" сделан, чтобы запугать и посеять панику среди жителей и гостей столицы Украины

СБУ проверила слухи. Фото: архив
СБУ проверила слухи. Фото: архив

Россия от имени ИГИЛ распространяла информацию о якобы "запланированных терактах" в Киеве на финале Лиги чемпионов. Об этом в Facebook заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"В одной из социальных сетей появились сообщения от имени террористической организации "Исламское государство" о якобы запланированных на 26 мая в Киеве террористических атаках во время проведения финального матча Лиги чемпионов УЕФА. Наши эксперты, исследовав эти сообщения, установили, что они размещались с аккаунтов, которые не имеют отношения к самому ИГИЛ", – написала она.

По словам Елены Гитлянской, такой информационный "вброс" сделан, чтобы запугать и посеять панику среди жителей и гостей столицы Украины.

"СБУ делает все от нее зависящее, чтобы праздник футбола состоялся мирно и спокойно", – добавила она.

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Напомним, британское издание The Sun сообщило, что террористической организацией ИГИЛ объявлен призыв к проведению терактов в Киеве во время проведения футбольного финала Лиги чемпионов, не смотря на то, что событие будет усиленно охраняться украинскими силовиками.

Позже народный депутат Дмитрий Тымчук указал на интересную деталь в слухах, что ИГИЛ готовит теракты в Киеве на финал Лиги Чемпионов.
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