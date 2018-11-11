СБУ пресекла контрабанду нелегальных препаратов для онкобольных

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли незаконную деятельность группировки, которая организовала контрабандный ввоз и нелегальный сбыт лекарственных препаратов сомнительного качества для онкобольных.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, злоумышленники получали лекарства из Индии и Турции, а потом распространяли товар через врачей региональных онкологических диспансеров. По результатам проверки, больше всего препаратов купили пациенты Винницкого областного онкологического диспансера.

Были проверены обыски на рабочих местах и в домах медперсонала и поставщиков, которые были замешаны в схеме продажи. В разных городах были изъяты сотни упаковок незарегистрированных в Украине контрабандных лекарственных средств.

"Перевозки препаратов осуществлялись с грубым нарушением условий хранения, что приводило к потере медикаментозного эффекта. По заключению профильных экспертов, ввоз и сбыт в Украине этих лекарственных средств сомнительного качества представлял угрозу жизни и здоровью граждан", – говорится в сообщении.

Следователями СБУ было открыто уголовное производство по статье "контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров".

Напомним, ранее черновицкие таможенники предотвратили очередную попытку незаконного ввоза в Украину крупной партии лекарственных средств. В пункте пропуска "Порубное" Черновицкой таможни изъяли медикаменты, следовавшие из Румынии в одну из киевских фирм.

Также на линии разграничения выявили лекарства, которые незаконно везли в так называемую "ДНР". Под одеждой гражданина Украины нашли почти 285 упаковок различных лекарственных средств.