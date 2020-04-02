СБУ провела обыски в "Евролабе" из-за "сокрытия" коронавируса: подробности скандала

СБУ заподозрила возможное скрытие позитивных результатов на коронавирус клиникой "Евролаб" и в рамках открытого уголовного производства провела обыски в этой частном медицинском учреждении, сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что с санкции суда силовики провели обыски в помещениях "Евролаба" 1 апреля для установления всех обстоятельства возможного правонарушения.
"По их результатам изъяты важные для следствия документы и информация. В ближайшее время изъятые документы обработают с привлечением специалистов Министерства здравоохранения Украины, после чего будут приняты соответствующие процессуальные решения в уголовном производстве … Сегодня это, действительно, вопрос национальной безопасности. Также мы считаем недопустимым, когда отдельные лица своими действиями поставили под угрозу здоровье и жизнь многих людей, пытаются уйти от ответственности и переводят ситуацию в политическую плоскость", – сообщили в СБУ.
В свою очередь бизнесмен Андрей Пальчевский, который назвал себя инвестором данной клиники, записал видеообращение к главе СБУ Ивану Баканову.
"Попытки ваших сотрудников, может, и вас лично, привязать "Евролаб" к якобы сокрытию результатов пяти человек оказались фальшью, где из пяти человек каким-то образом трое являлись высшими чиновниками этой страны. Это бывший руководитель Администрации президента, бывший руководитель СБУ и один из самых влиятельных депутатов на сегодняшний момент. Двух остальных людей я не беру. Так вот у этой тройки не может быть вообще никаких связей с "Евролабом", потому что они никогда не просили, чтобы у них были сделаны эти тесты. Если они и были сделаны, был какой-то результат, "Евролаб" не имеет к этому никакого отношения", – сказал он.
Что касается двух других людей, то их тесты оказались позитивными, и о результатах было доложено в Минздрав. По его словам, его лаборатория из 545 человек обнаружила 13 случаев заражения коронавирусом, у семи из которых неким немецким дорогим тестом. О каждом случае было сообщено в соответствующие органы.
Пальчевский считает, что проверки СБУ это "заказ" его политических оппонентов.
Как сообщали новости "Сегодня", недавно стало известно, что депутат Анна Скороход заразилась коронавирусом. Нардеп рассказала, что пришлось буквально добиваться теста на COVID-19 в поликлинике.
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