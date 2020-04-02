СБУ провела обыски в "Евролабе" из-за "сокрытия" коронавируса: подробности скандала

СБУ заподозрила возможное скрытие позитивных результатов на коронавирус клиникой "Евролаб" и в рамках открытого уголовного производства провела обыски в этой частном медицинском учреждении, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что с санкции суда силовики провели обыски в помещениях "Евролаба" 1 апреля для установления всех обстоятельства возможного правонарушения.

"По их результатам изъяты важные для следствия документы и информация. В ближайшее время изъятые документы обработают с привлечением специалистов Министерства здравоохранения Украины, после чего будут приняты соответствующие процессуальные решения в уголовном производстве … Сегодня это, действительно, вопрос национальной безопасности. Также мы считаем недопустимым, когда отдельные лица своими действиями поставили под угрозу здоровье и жизнь многих людей, пытаются уйти от ответственности и переводят ситуацию в политическую плоскость", – сообщили в СБУ.

В свою очередь бизнесмен Андрей Пальчевский, который назвал себя инвестором данной клиники, записал видеообращение к главе СБУ Ивану Баканову.

"Попытки ваших сотрудников, может, и вас лично, привязать "Евролаб" к якобы сокрытию результатов пяти человек оказались фальшью, где из пяти человек каким-то образом трое являлись высшими чиновниками этой страны. Это бывший руководитель Администрации президента, бывший руководитель СБУ и один из самых влиятельных депутатов на сегодняшний момент. Двух остальных людей я не беру. Так вот у этой тройки не может быть вообще никаких связей с "Евролабом", потому что они никогда не просили, чтобы у них были сделаны эти тесты. Если они и были сделаны, был какой-то результат, "Евролаб" не имеет к этому никакого отношения", – сказал он. В тренде Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 2 апреля

Что касается двух других людей, то их тесты оказались позитивными, и о результатах было доложено в Минздрав. По его словам, его лаборатория из 545 человек обнаружила 13 случаев заражения коронавирусом, у семи из которых неким немецким дорогим тестом. О каждом случае было сообщено в соответствующие органы.

Пальчевский считает, что проверки СБУ это "заказ" его политических оппонентов.

Видео: facebook.com/a.palchevskyi

Как сообщали новости "Сегодня", недавно стало известно, что депутат Анна Скороход заразилась коронавирусом. Нардеп рассказала, что пришлось буквально добиваться теста на COVID-19 в поликлинике.

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