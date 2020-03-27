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Янина Соколова выяснила, какая частная лаборатория скрыла позитивные результаты на коронавирус

27 марта, 13:45

Сергей Остапенко

Информацию подтвердил мэр Киева Виталий Кличко

Информацию о том, что клиника Eurolab бизнесмена Андрея Пальчевского скрывала положительные результаты тестов на коронавирус, подтвердил в эфире шоу Янины Соколовой "Как вам не стыдно!" на телеканале "Украина 24" мэр Киева Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что такие действия – это безответственность.

"На сегодняшний день ситуация контролируется, несмотря на то, что вирус распространяется. Тем не менее, мы не можем сегодня говорить, что мы не контролируем (ситуацию), мы отслеживаем эту цепь, тех людей – заразившихся. И для нас было очень неприятно, когда мы получили информацию от немцев через четыре дня, когда люди сдали анализы в частную клинику, но частная клиника нам не сообщила о том, что эти люди имеют положительный результат на коронавирус", – рассказал столичный градоначальник.

На уточняющий вопрос Янины, имеет ли ввиду Кличко клинику Eurolab, мэр Киева ответил:

"Вы назвали эту лабораторию".

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Янина повторила: Евролаб Андрея Пальчевского.

Напомним, как мы писали ранее, в Киеве по состоянию на 12:00 27 марта количество случаев инфицирования коронавирусом увеличилось с 47 до 55. Об этом на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Согласно информации городского главы, заразились четыре женщины в возрасте от 31 до 59 лет и четверо мужчин от 43 до 59 лет.

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Источник: Сегодня

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