СБУ раскрыла масштабную схему финансирования "ЛНР": подробности и фото

По материалам СБУ заблокированы карточные счета, на которых находится более 20 млн гривен

Служба безопасности Украины, которая ранее предотвратила несколько терактов, которые готовили боевики "Л/ДНР", блокировала масштабный механизм финансирования так называемой "ЛНР", организованный через банковские и небанковские электронные платежные системы. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"В рамках досудебного расследования правоохранители установили, что организаторами схемы является группа украинских граждан, которые с 2014 года постоянно проживают на временно оккупированных территориях Луганщины. Для обеспечения финансирования незаконно созданных органов власти и вооруженных формирований так называемой "ЛНР", они создали псевдофинансовое учреждение "Первый коммерческий центр". Эта структура обеспечивала проведение в ОРЛО (отдельные районы Луганской области) операций по пополнению и снятию денежных средств с банковских платежных карт Украины и РФ, валютно-обменных операций", – говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы установили, что под непосредственным кураторством так называемого "МГБ ЛНР" и ФСБ России под брендом "Первый коммерческий центр" во временно оккупированных районах Луганской области функционирует разветвленная система отделений. В их работе задействовано почти 300 человек, для обеспечения непрерывной финансовой деятельности используются более 100 электронных кошельков российских платежных систем и более 1000 карточек украинских банковских учреждений.

"Дельцы за определенный процент предоставляли жителям и коммерческим структурам с временно оккупированных районов Луганщины "услуги" по перечислению и получения денег, в частности, подконтрольных украинской власти территорий. С прибылей организаторы платили "налоги" в фейковые госорганы псевдореспублики. Эти средства шли на финансирование "МГБ ДНР" и содержание незаконных вооруженных формирований террористов", – отметили в СБУ.

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По данным следствия, противоправной деятельности способствовала руководитель киевского отделения одного из коммерческих банков. Она с 2018 года вопреки требованиям действующего законодательства проводила для клиентов "Первого коммерческого центра", в том числе участников незаконных вооруженных формирований, денежные переводы через международные платежные системы.

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Во время проведения обысков по месту жительства фигурантов и в банковских учреждениях правоохранители изъяли мобильные терминалы, деньги, банковские карты, документацию и другие доказательства противоправной деятельности. По материалам СБУ заблокированы карточные счета, которые использовались организаторами для противоправного вывода средств в легальный оборот, на которых находится более 20 млн гривен.

В настоящее время руководитель одного из отделений "Первого коммерческого центра", который находится на подконтрольной украинской власти территории, уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины.

В рамках досудебного расследования продолжаются следственные и процессуальные действия для привлечения к уголовной ответственности всех участников финансовых афер.

Ранее глава СБУ Иван Баканов заявил, что с прошлого лета его ведомство предотвратило растрату более 25,7 млрд грн из государственного бюджета.

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