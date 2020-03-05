СБУ спасла 25,7 млрд грн для казны: Баканов отчитался в Раде

"Сажаем и сажать будем", - предупредил нардепов Иван Баканов

С прошлого лета Служба безопасности Украины предотвратила растрату более 25,7 млрд грн из государственного бюджета.

Об этом, выступая 4 марта в Верховной Раде, заявил председатель ведомства Иван Баканов.

"Служба не дала нанести ущерб государству на сумму свыше 25,7 млрд грн. А это два годовых бюджета СБУ", – сказал он.

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Баканов отметил, что речь идет об отмене экономически нецелесообразных госзакупок, блокировке безосновательного расходования государственных средств и схем по возмещению НДС, недопущении противоправной передачи госимущества и завладении природным газом.

Кроме того, СБУ показала хорошие результаты в области борьбы с коррупцией: начиная с сентября, сообщение о подозрении в совершении коррупционных преступлений получили 255 чиновников, 83 были уволены, а 80 получили различные сроки наказания.

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"Весна пришла, уважаемые народные депутаты. Сажаем и сажать будем", – добавил Баканов.

Он привел несколько примеров успешной работы своих подчиненных: на прошлой неделе было сообщено о подозрении чиновнику из Госрезерва за организацию коррупционной схемы на 100 млн гривен, а также была разоблачена схема на 800 млн грн, которая включала завладение сотнями гектаров земель при содействии бывшего руководства Госгеокадастра в Киеве. СБУ также прекратила деятельность семи незаконных пунктов "обмена валют", совокупный оборот которых составлял более 4 млрд грн в год.

"И это не единичные случаи. Это – системная работа службы по разоблачению коррупции", – заявил Иван Баканов.

Напомним, что в январе СБУ провела в Харькове спецоперацию по поимке диверсанта, который собирался взорвать командира-разведчика.

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