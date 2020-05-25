СБУ разоблачила масштабную схему продажи биодобавок "против коронавируса"

Продавцы делали акцент именно на свойствах препаратов, которые якобы усиливают защитные возможности организма

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили масштабный продажу через интернет и разветвленную сеть колл-центров несертифицированных биодобавок, которые якобы помогают организму противостоять новому коронавирусу, против которого пока не создали вакцину. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Продавцы делали акцент именно на свойствах препаратов, которые якобы усиливают защитные возможности организма от коронавируса. Фактически коммерсанты наживались на страхах людей, вводя их в заблуждение. Организовала продажу группа компаний, которая специализируется на продаже биологически активных добавок", – говорится в сообщении.

Во время обысков в офисных помещениях, колл-центрах и местах жительства фигурантов правоохранители изъяли документы и инструкции, подтверждающие противоправную деятельность. Также выявлено более 1,1 млн долл.

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"Сотрудники службы совместно с Главным Управлением ГФС в Киеве также установили, что из-за продажи добавок и другой продукции дельцы уклонялись от уплаты налогов и сборов в особо крупных размерах. Своими действиями они нанесли ущерб государственному бюджету на сумму более 80 млн гривен", - отметили в СБУ.

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Продолжаются следственные действия.

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила более 200 интернет-агитаторов, которые распространяли фейки о коронавирусе.

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Согласно последним данным, в Украине подтверждено 21 245 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 7 234 человека, умерли 623.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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