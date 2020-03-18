СБУ разоблачила провокаторов, распространявших фейки о коронавирусе

Работники Службы безопасности Украины пресекли распространение фейков о ситуации в Украине, возникшей из-за карантина и коронавируса.

Как подчеркнули в спецслужбе, после введения ограничительных мер свою деятельность активизировали пропагандисты сепаратизма.

"Пользуясь ситуацией, злоумышленники сеют панику и протестные настроения среди граждан, пытаясь дискредитировать власть, призывают к нарушению конституционного строя и насильственной федерализации", – заявили в СБУ.

Одного из таких интернет-провокаторов разоблачили в Одессе – он не только распространял фейки про коронавирус, но и публиковал материалы с призывами к изменению границ Украины. Было открыто уголовное производство, провокатору объявили о подозрении.

На протяжении последних нескольких дней работники СБУ вместе с полицией привлекли к административной ответственности еще пять человек в Черновицкой и Луганской областях.

Также в Службе зафиксировали появление большого количества деструктивных сообществ на различных информационных площадках и появление неправдивых сообщений в пророссийских СМИ.

Напомним, что на сегодняшний день в Украине официально подтвердили 14 случаев заражения коронавирусом: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (1) области и Киев (2). Из них два случая оказались летальными.

Власти Украины ввели жесткие меры по противодействию распространения вируса и к карантину добавили еще более жесткие меры – в Украине запретили все пассажирские перевозки с 18 марта, а также закрыто международное авиасообщение.

Кроме того, с сегодняшнего дня закрыто метро, в маршрутках можно перевозить не больше 10 человек, в автобусах, троллейбусах и трамваях – не более 20. Такие меры введены до 3 апреля. Больше читайте в материале "Карантин и коронавирус: все о ситуации в Украине и мире".

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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