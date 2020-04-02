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СБУ разоблачила топ-чиновника, "слившего" секретную военную информацию (фото)

2 апреля, 18:02

Сергей Мартынец

Спецслужба в последние дни раскрыла уже не первую попытку подорвать обороноспособность Украины

Только накануне в боевой бригаде ВСУ разоблачили "крота" российских спецслужб, как снова Служба безопасности раскрыла высокопоставленного чиновника, который "слил" секретные данные, сообщает пресс-служба СБУ.

Так, в рамках уголовного производства правоохранители установили, что чиновник, государственный служащий категории "А", скопировал и переслал по электронной почте неустановленным лицам тайный документ.

"Он (секретный документ. – Ред.) касается комплекса мероприятий Министерства обороны Украины, пограничных, правоохранительных и других органов государственной власти по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. Своими действиями чиновник нанес ущерб суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности и государственной безопасности Украины", – заявили в спецслужбе.

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Сегодня СБУ провела обыски в рабочем кабинете и по месту жительства госслужащего. Правоохранители изъяли мобильный телефон и электронный планшет, в которых обнаружены переправленный тайный документ и другие служебные документы с грифом "Для служебного пользования".

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Источник "Украинской правды" сообщил, что чиновником, передававшим секретную информацию, якобы оказался госсекретарь Министерства инфраструктуры Андрей Глущак.

Как сообщали новости "Сегодня", также на днях СБУ заблокировала попытку ФСБ РФ завербовать высокопоставленного офицера ВМС Украины. Военный имел доступ к секретной информации особо важного характера в сфере обороны.

Видео: СБУ

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СБУ обыск чиновник секретные материалы

Источник: Сегодня

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