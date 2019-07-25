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СБУ задержала российский танкер: омбудсмен Украины обещает вмешаться

25 июля, 17:20

Денисова пообещала своей российской коллеге выяснить, соблюдаются ли права членов экипажа судна NEYMA


Видео: СБУ

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова собирается выяснить ситуацию с экипажем российского танкера NEYMA, который 25 июля был задержан украинскими спецслужбами в Измаиле.

С соответствующей просьбой ранее в этот день к ней обратилась ее российская коллега Татьяна Москалькова во время телефонного звонка, сообщили в пресс-службе омбудсмена РФ.

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"Татьяна Москалькова просила Людмилу Денисову выяснить обстоятельства задержания судна, а также состав экипажа: есть ли на борту граждане РФ, сколько их, оказывается ли морякам консульская поддержка, не нарушаются ли их права и получают ли они необходимые продукты питания и питьевую воду, не нуждается ли кто-либо из членов экипажа в медицинской помощи", – говорится в заявлении, опубликованном на сайте уполномоченного по правам человека РФ.

Напомним, что на данный момент СБУ, военная прокуратура и погранслужба завершили санкционированные украинским судом следственные действия на NEYMA – обыск с целью установления фактических обстоятельств дела, изъятие документов, записей радиопереговоров во время конфликта, бортовых журналов. Членов экипажа уже допросили.


Как мы уже писали, при помощи танкера "NEYMA", который тогда звался "NIKA SPIRIT", 25 ноября 2018 года пограничные войска ФСБ РФ заблокировали движение украинских военных кораблей во время прохода Керчь-Еникальского канала в Керченском проливе. А потом незаконно, с применением оружия 24 украинских моряка и три боевых корабля – два катера и буксир - оказались захвачены Россией.


Видео: Анатолий Матиос / Facebook

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Тег корабль, моряки, танкер, Денисова, омбудсмен, Москалькова, NEYMA

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