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Сегодня Украина отмечает День памяти погибших во время обстрела Мариуполя (видео)

24 января, 11:40

Пять лет назад в результате обстрела погиб 31 человек. Двое из них - дети

Сегодня в Украине отмечают День памяти погибших во время обстрела Мариуполя. Пять лет назад боевики нанесли удар из реактивных систем залпового огня по жилищному микрорайону Восточный. 30 человек (по уточненным данным – 31) погибли, среди них двое детей. Еще 108 человек были ранены. Снаряды и пожары разрушили дома и школы. Служба безопасности привела доказательства, что обстрел осуществляла российская артиллерия и по приказу офицеров российской армии.

Дмитрий Мальцев, старший пожарный спасатель 24 ГПСЧ в Мариуполе:

"Конкретно мы прибыли первыми. Наших сил не хватало на всех, поэтому собрали гарнизон и совместным усилиями, я думаю, достойно справились с этим вызовом. Первое, что мы увидели, это очень много черного дыма, много разбитых зданий, разбитые авто. Также были жертвы по ходу следования на пожар".

Напомним, ранее США напомнили о вине России в том, что пять лет назад Мариуполь обстреляли из "Градов". Россия не выполнила свои обязательства по Минским соглашениям и продолжает разжигать кризис на Донбассе.

СБУ также опубликовала запись перехваченного разговора, который подтвердил, что террористы загодя планировали обстрел жилых районов города.

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Мариуполь день памяти обстрел Мариуполя ГРАДы

Источник: Сегодня

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