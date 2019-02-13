Сегодня в Украине резко изменится погода: синоптики уточнили прогноз
В свою очередь автодорожники после вчерашней непогоды рассказали о ситуации на дорогах страны
После вчерашних дождей и снега, сегодня по всей территории Украины ожидается сухая погода, временами будет даже солнце. Также будет удерживаться плюсовая температура. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В западных областях ожидается переменная облачность, без осадков и температура воздуха 1-3 градуса выше нуля.
В восточных, центральных и северных областях также без осадков и температура 1-3 тепла, в Донецкой области до +4.
В Киевской области 0-2 тепла и переменная облачность.
Немного теплее будет на юге – 3-5 тепла, в Крыму – до +6. И только в Одессе немного прохладней – 1-3 градуса выше нуля. Без осадков.
Также синоптики предупреждают о значительной снеголавинной опасности в горах и на высокогорье Карпат (3-й уровень).
Как сообщили в Укравтодоре, дороги государственного значения в Ивано-Франковской, Киевской, Черкасской и Закарпатской областях заснежены, местами гололед в Ровенской, Одесской, Черновицкой областях.
Проезд на всех участках дорог государственного значения не ограничивался из-за непогоды, пробок не зафиксировано, за исключением временных осложнений движения грузовых автомобилей в Киевский а/д Н-01, Р-18, Т-10-22, Винницкой а/д М-21 и Черкасский областях а/д Н-01, а также на выезде из Черновцов а/д м-19 где в результате резкого понижения температуры воздуха во время дождя возник гололед.
Если в Украине еще держится потепление и идут дожди в феврале, то за океаном серьезно разбушевалась непогода. Снегопады привели к отмене и отсрочкам почти 5 тысяч авиарейсов в США. Ненастье нарушило воздушное сообщение с аэропортами городов Ньюарк, Бостон, Чикаго, Детройт.
А на Гавайи обрушился арктический шторм. Один из островов едва ли не впервые в истории южного штата занесло слоем снега в несколько сантиметров.
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