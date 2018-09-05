Сегодня в Украину ворвутся грозы: синоптики объявили штормовое предупреждение

Погода будет переменчивой – в одних регионах будет поливать, а где-то еще можно будет загорать

Сегодня, 5 сентября, в Украине будет теплая, а местами и летняя погода, однако в некоторых регионах страны пройдут дожди с грозами, сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях пройдут грозовые дожди. В данном регионе будет прохладней всего в Украине – 23-25 градусов тепла.

В центре страны без осадков и довольно жарко – 26-28 градусов. Отметим, что в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям указали, что в Винницкой области ожидается гроза.

В северных и восточных областях ожидается тоже теплая погода 26-28 градусов, а в Днепропетровской области до +29. Без осадков.

А вот в части южных областей синоптики прогнозируют дожди с грозами – поливать будет в Одесской, Николаевской областях и в Крыму. Однако погода будет теплой – до 29 тепла.

А в ГСЧС сообщили о штормовом предупреждении: днем 5 сентября в западных, Винницкой и большинстве южных областей будет гроза, местами шквалы 15-20 м/с; на востоке страны отдельные порывы ветра 15-18 м/с.

Ранее в прогнозе погоды на осень мы писали, что погода становится все более переменчивой, и ближайшие три месяца не окажутся исключением. По словам замдиректора Укргидрометцентра Анатолия Прокопенко, сентябрь ожидается теплее обычного на 1—2 градуса: среднемесячная температура составит +14—16 градусов на севере и западе страны, а также +16—18 в остальных регионах.

Напомним, в конце лета на Прикарпатье прошли сильные ливни, из-за которых вода залила дороги и подтопила жилые дома.