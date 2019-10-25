"Сегодня" выяснили, можно ли обмануть детектор лжи

"Сегодня" выяснили, как обмануть детектор лжи / Фото: Сегодня

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Пока на детекторах лжи тестируют депутатов фракции "Слуга народа", корреспондент "Сегодня" Татьяна Гаврилюк решила пройти испытание на полиграфе, чтобы выяснить – можно ли обхитрить "машину правды", и узнать, может ли результат такой проверки служить доказательством вины или невиновности?

"Сегодня" встретились с Игорем Усиковым, который уже 12 лет работает экспертом-полиграфологом.

"До этого я следователем 20 лет проработал. Поэтому я всю жизнь занимаюсь расследованиями", – рассказал Усиков.

Журналистка "Сегодня" идет на эксперимент. Татьяну Гаврилюк обвешивают проводами.

"Этот датчик регистрирует амплитуду вашего дыхания", – объясняет Игорь Усиков.

Аппарат следит за дыханием, давлением и сердцебиением.

"Мы можем видеть пульсацию крови", – говорит эксперт Игорь Усиков.

Чтобы выяснить правду, на обработку одного вопроса специалисту надо от двух до шести часов. Журналистка "Сегодня" проходит лишь предварительную проверку.

"Вы пригодны к тому, чтобы пройти тестирование на полиграфе", – говорит эксперт-полиграфолог Игорь Усиков.

Чтобы обмануть полиграф, корреспондентка "Сегодня" старается подменять в голове вопросы, чтобы отвечать как бы не на них.

"Ваше имя Татьяна Гаврилюк?", – спрашивает эксперт. "Нет", – отвечает журналистка Татьяна Гаврилюк.

Но в конце концов датчики аппарата фиксируют ложь.

"Вот эти волны указывают на то, что Вы сидели, ждали этого вопроса. Вы волновались. Когда я вопрос задал, Вы успокоились, и Ваше состояние изменилось. С вероятностью 95% полиграф показывает, что была ложь при ответе на вопрос: "Вы Татьяна Гаврилюк?", – объясняет эксперт-полиграфолог Игорь Усиков

Но полиграф – не панацея от лжи. Ведь есть люди, которые проверке просто не поддаются.

"Это люди, как мы говорим, бессовестные, патологические вруны. Есть люди, которые психически больны. И третья категория – это те, которые выпили каких-то лекарств специально. То есть, это считается противодействием", – объясняет Игорь Усиков.

Но полиграфологи уверены: опытного специалиста такими выходками не обманешь. В Украине использование полиграфа специальными правовыми документами не регулируется. Хотя такие процедуры законны – с письменного согласия опрашиваемого. Но безоговорочным доказательством "детектор лжи" быть не может.

"Во всем мире он используется в уголовном праве. Но нигде не является 100% доказательством. Поскольку технология не дает возможности на 100% указать, человек лжет или говорит правду. Но в уголовном процессе это используется как дополнительное доказательство о возможной вероятности того или иного события", – говорит юрист Денис Бугай.

Периодически на детекторе лжи проверяют, например, работников НАБУ. В 2015 году экзаменовали и бывших милиционеров во время переаттестации.

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