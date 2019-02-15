Семьи моряков, погибших у берегов Турции, не могут добиться от страховщиков полной компенсации
Вдовы пожаловались, им не показывают никаких документов и еще и начинают торговаться по сумме выплат
Семьи моряков, погибших у берегов Турции, не могут добиться от страховщиков полной компенсации. Корреспондентам "Сегодня" вдовы пожаловались, им не показывают никаких документов и еще и начинают торговаться по сумме выплат. Страховая компания говорит от компенсации не отказывается, впрочем, больше чем предлагают дать семьям не могут.
Напомним, 7 января в Черном море во время шторма у турецкого побережья затонуло грузовое судно класса Volgo-Balt 214– корабль под панамским флагом шел из российского порта Азов в турецкий Самсун.
Ранее сообщалось, что жертвами кораблекрушения стали шесть человек, четверо из них оказались гражданами Украины. Еще семерых членов экипажа удалось спасти сотрудникам Береговой охраны Турции.
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