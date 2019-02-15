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Семьи моряков, погибших у берегов Турции, не могут добиться от страховщиков полной компенсации

Сегодня, 02:07

Вдовы пожаловались, им не показывают никаких документов и еще и начинают торговаться по сумме выплат

Семьи моряков, погибших у берегов Турции, не могут добиться от страховщиков полной компенсации Украина Вдовы пожаловались, им не показывают никаких документов и еще и начинают торговаться по сумме выплат

Семьи моряков, погибших у берегов Турции, не могут добиться от страховщиков полной компенсации. Корреспондентам "Сегодня" вдовы пожаловались, им не показывают никаких документов и еще и начинают торговаться по сумме выплат. Страховая компания говорит от компенсации не отказывается, впрочем, больше чем предлагают дать семьям не могут.

Напомним, 7 января в Черном море во время шторма у турецкого побережья затонуло грузовое судно класса Volgo-Balt 214– корабль под панамским флагом шел из российского порта Азов в турецкий Самсун.

Ранее сообщалось, что жертвами кораблекрушения стали шесть человек, четверо из них оказались гражданами Украины. Еще семерых членов экипажа удалось спасти сотрудникам Береговой охраны Турции.

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Тег моряки, компенсация, кораблекрушение

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Сегодня

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