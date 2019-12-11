Сенцов объяснил, за что он благодарен Путину

«Как бы я не ненавидел Путина, я благодарен ему, что он нас объединил», - заявил Сенцов

Олег Сенцов / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Бывший политзаключенный и украинский режиссер Олег Сенцов высказался о своем отношении к президенту России Владимиру Путину.

Об этом пишет "The Бабель".

"Как бы я не ненавидел Путина, я благодарен ему, что он нас объединил. Без этого мы бы прогнивали, как Беларусь. Других врагов, кроме Путина, у нас нет", – заявил Сенцов.

Он уточнил, что "Европа не введет сюда войска, и США в нас не стреляли ГРАДами".

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"Покорить нас хочет только он", – добавил Сенцов.

Также он считает, что Путину плевать на людей.

"Сколько их – три человека, триста, три тысячи, кто они — свои, чужие — все равно. Это циничный человек, для которого человеческая жизнь не имеет значения", – сказал режиссер.

По его мнению, Путину сейчас важно договориться с Европой, чтобы снять санкции.

"Чтобы Европа сняла санкции и снова нас пристегнуть петлей. В его восприятии наши люди — это наше слабое место", – резюмировал Олег Сенцов.

Ранее Олег Сенцов заявлял, что поддерживает стремление Владимира Зеленского к переговорам по Донбассу и пленным, несмотря на критику в адрес главы государства.

Как сообщали новости "Сегодня", Сенцов был освобожден из российской неволи в начале сентября. Этому освобождению предшествовали пару телефонных разговоров Зеленского с Путиным, по итогам которых и удалось договориться о крупном обмене пленными. Смотрите на видео первые слова Сенцова после возвращения в Украину:

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