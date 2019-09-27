Сенцов рассказал о пытках в Крыму

Олег Сенцов / Фото: AFP

Украинский режиссер Олег Сенцов сообщил о пытках в Крыму после задержания

Об этом пишет Deutsche Welle.

"Вечером допрашивали, ночью. Оперативники ФСБ избивали, душили пакетом, били дубинками по пяткам. Раздевали, угрожали изнасиловать. Такие вот обычные допросы. Это ничего необычного, это для вас может быть какой-то шок, но, побыв в тюрьмах, я такого насмотрелся, такого наслушался, что понимаю, что это легкая программа такая", – заметил Сенцов.

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"Сказали: "Мы тебя все равно посадим, в любом случае. Мы никого не отпускаем. Просто если хочешь облегчить участь, вот любую фамилию называешь из руководства Украины – получаешь 7 лет. Отказываешься — будешь организатором, получишь 20". Я отказался, меня сделали организатором, получил 20 лет", – добавил украинский режиссер.

Как сообщали новости "Сегодня", 7 сентября между Украиной и Россией состоялся долгожданный обмен удерживаемыми лицами. В аэропорт "Борисполь" из Москвы прилетели 35 украинцев – военнопленные моряки и политзаключенные. Самолеты с россиянами и украинцами практически одновременно приземлились в аэропортах "Внуково" (Москва) и "Борисполь". Встречать украинских узников Кремля пришли президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Богдан, генеральный прокурор Руслан Рябошапка, глава МВД Арсен Аваков. Однако на первый план вышли именно родственники освобожденных. Глава государства первым встречал их у трапа самолета. Все подробности обмена пленными с фото и видео.

После приветствия бывших узников Кремля на украинской земле президент и другие официальные лица рассказали, что готовится второй этап обмена заложниками. Пока не назывались ни цифры (сколько на сколько), ни дата обмена. В то же время Зеленский рассказал, как идут переговоры об освобождении заложников.

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