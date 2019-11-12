Серийные ракеты "Ольха" начали поступать на вооружение ВСУ: видео

Первые серийные ракеты "Ольха" начали поступать на вооружение украинской армии. Уже в январе прибудет следующая партия, рассказали в Министерстве обороны. "Ольха" – собственная разработка "Укроборонпрома", над которой работало около 15 предприятий. Она несет 300-миллиметровый снаряд, который может поражать цели на расстоянии до 120 километров как на земле, так и на воде. Система наведения "Ольхи" позволяет корректировать траекторию снаряда уже в полете. Уже в ближайшее время украинская оборонка начнет серийное производство модернизированных реактивных систем залпового огня "Верба".

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Напомним, "Сегодня" тщательно следили за испытаниями ракет украинского производства на всех стадиях разработки. Так в мае 2019 года реактивные системы "Ольха-М" и "Ольха-Р" успешно прошли испытания на одном из военных полигонов Одесской области. Заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос объяснил причину испытаний новых украинских ракет. По его словам, была проведена проверка технических решений, примененных для разработки ракет, и результаты поражения ими целей на максимальной дальности.

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