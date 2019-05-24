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Новые украинские ракеты "Ольха-М" и "Ольха-Р" поступят в серийное производство

24 мая, 15:22

Ракетные комплексы успешно прошли испытания на одном из военных полигонов Одесской области


Реактивные системы "Ольха-М" и "Ольха-Р", которые успешно прошли испытания на одном из военных полигонов Одесской области, скоро поступят в массовое производство. Об этом сообщает "Укроборонпром".

"Испытания прошли успешно, и мы готовимся к тому, чтобы с августа по октябрь провести государственное испытание и поставить их на вооружение ВСУ. Это эффективное оружие, которое сегодня нам очень нужно", – сообщил министр обороны Украины Степан Полторак по результатам стрельб.

Таким образом, украинская армия уже в ближайшее время может получить модернизированные версии нового высокоточного оружия, которое обеспечивает уничтожение противника на дальности в 130 км первым выстрелом.

Отмечается, что эти системы являются модернизацией "Ольхи", которая уже находится в серийном производстве.

"Модернизации направлены на увеличение дальности полета, повышение точности, использования новых конструкторских решений и материалов, повышает общую эффективность этого высокоточного оружия", – заявил генеральный директор Концерна Павел Букин во время испытаний.

Во время серии запусков были проверены тактико-технические характеристики ракет, систем наведения и возможности модернизированной "Ольха" уничтожать цели за минимальное время после получения задания на поражение.

Кроме того, в рамках этих испытаний планируется провести огневые испытания ракетного комплекса "Нептун" с крылатой ракетой Р-360, которая способна уничтожать цели на расстоянии 300 км. Во время пуска будет завершено испытание головки самонаведения крылатой ракеты в условиях сложного маневрирования при наведении ракеты на цель.

Как сообщалось, в Одесской области начались испытания украинских ракетных комплексов. В связи с этим в Черном море перекрыли район.

Между тем, в СНБО объяснили причину испытаний новых украинских ракет.

Напомним, в декабре в Украине успешно завершили испытания берегового противокорабельного комплекса "Нептун" с крылатыми ракетами, который сможет поражать цель на расстоянии в 300 километров.

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Тег ракеты, испытания, ракетный комплекс, Полторак, Ольха

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