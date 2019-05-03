"Север", "Прапор" и "Лукич": офицер ВСУ назвал новые имена уничтоженных боевиков

Молодой парень и бывалые мужики решили воевать против ВСУ

Сергей Тереник ("Север") и российский наемник (справа).

Пророссийские боевики т.наз. армии "Л/ДНР" на Донбассе несут потери от ответного огня украинских военных на передовой и от болезней в тылу.

Об этом офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") сообщает на своей странице в Facebook.

Как стало известно, 19 апреля в районе села Верхнешироковское (бывший Октябрь Новоазовского района Донецкой области), что в 20 км к северо-востоку от контролируемого ВСУ Мариуполя, был уничтожен 37-летний Алексей Шашков (позывной "Лукич"), служивший в "9-м отдельном штурмовом полку морской пехоты ДНР". Любопытно, что родом он был из подконтрольного Украине города Бахмут (бывший Артёмовск).

Алексей Шашков (позывной "Лукич")

29 апреля в оккупированном Донецке от рака желудка скончался 47-летний разведчик боевиков Сергей Заблоцкий ("Прапор"), активно воевавший против украинской армии в 2014-15 годах. Он участвовал в оккупации Ясиноватой и Пантелеймоновки, захватывал новый терминал Донецкого аэропорта и даже был награжден т.наз. "медалью ДНР".

Боевик Сергей Заблоцкий ("Прапор")

Также 29 апреля бесславную "бригаду 200" пополнил 23-летний Сергей Тереник ("Север") из Горловки, ранее служивший в "5-й отдельной бригаде ДНР" пулеметчиком. О нем известно лишь то, что до после школы несколько лет работал охранником, а потом подался на службу к боевикам.

Боевик Сергей Тереник ("Север")

Напомним, сообщалось, что, по данным разведки Объединенных сил, 29 апреля один оккупант был уничтожен . Судя по всему, речь шла именно о "Севере".

Также сообщалось, что несколькими днями ранее районе поселка Катериновка Попаснянского района Луганской области был уничтожен снайпер противника, а его второй номер – ранен

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