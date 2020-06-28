Украл, выпил, в тюрьму: отсидевший за 10 краж вор снова ограбил квартиру

С начала года в Украине произошло около 5 тыс. квартирных краж. Такие данные за 5 месяцев нынешнего года обнародовали в Офисе генерального прокурора. По данным правоохранителей, за такой же период прошлого года произошло на 2 тыс. больше таких преступлений – более 7 тыс.

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Как уточняют силовики, на снижение воровства во многом повлиял карантин. Но летом число краж традиционно увеличивается из-за отпускного сезона.

"Снижение произошло по объективным причинам – миллионы украинцев находились дома, у воров не было возможности совершать свои преступления", – говорит начальник Департамента полиции охраны Сергей Парфенюк.

Впрочем, "домушники" уже начали пользоваться ослаблением карантина и принялись "за старое".

Например, на днях в Винницкой области 27-летний местный житель проник в квартиру своего соседа и украл у него имущества на 50 тыс грн. Как сообщила нам спикер полиции Винницкой области Анна Олийнык, злоумышленник ранее был судим за 10 (!) подобных преступлений и освободился в июле прошлого года.

"В полицию обратился 43-летний местный житель и сообщил о краже своего имущества из квартиры по улице Тычины. По словам заявителя, когда его не было дома, злоумышленник разбил окно в квартире на первом этаже и похитил ценности, а также раритетные вещи", – сообщил пресс-центр областной полиции.

Оперативники вычислили подозреваемого и задержали его.

"Свою вину задержанный не признал и отказался от каких-либо пояснений", – уточнили в полиции.

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Подозреваемого отправили в изолятор.

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В полиции охраны нам рассказали, что одним из надежных методов защиты своего имущества является взятие квартиры под охрану. Также в последнее время украинцы начали использовать охранные сигнализации, которыми можно управлять со своих устройств – смартфона или планшета.

"Заказчики все чаще хотят, чтобы сигнализацией можно было дистанционно управлять со смартфонов", – говорит замначальника управления Департамента полиции охраны Сергей Кифорук.

В свою очередь начальник Департамента полиции охраны Сергей Парфенюк добавил, что есть случаи, когда высокая степень защиты объекта – бронедверь, решетки на окнах – не останавливают злоумышленников и не становятся для них преградой.

Напомним, ранее эксперты рассказали, как защитить свое жилье и имущество от преступных посягательств.

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Также сообщалось о том, как во время карантина аферисты проникают в жилье украинцев под видом коммунальщиков. Подробности – в сюжете "Сегодня":

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