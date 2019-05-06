Сделать шашлык из оккупантов: появилось видео, как работает украинская "Стугна"

Военные показали, каким противотанковым ракетным комплексом украинские военные уничтожают технику врага на Донбассе

ПТРК "Стугна". Скриншот.

Пока украинские "Стугны" и "Корсары" пугают вражеские танки на Донбассе, в тылу проводятся тренировки военнослужащих с противотанковыми ракетными комплексами. Появилось видео работы с ПТРК "Стугна". Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

"Ребята прошли полный учебный курс по использованию ПТРК "Стугна". Специалисты КБ "Луч" показали, как можно тренироваться на боевых комплексах, используя симуляцию огня", – говорится в подводке к видео.

На видео говорится, что пульт управлений противотанковым комплексом размещен в 50 метрах от самой пусковой установки. Таким образом, оператор находится в укрытии и может безопасно вести огонь, видя поле боя у себя на мониторе.

Также отмечается сравнение американского Javelin с украинской "Стугной". В первую очередь речь идет о цене – стоимость украинской ракеты в десятки раз ниже американской. Также отличие в видении боя: если есть два танка и Javelin захватили один из них и подбили, то следующая ракета, скорее всего, захватит целью именно этот подбитый танк, так как тепловой контур подбитой техники намного теплее целого танка. А вот ракеты от "Стугны" управляются оператором.

Больше смотрите на видео тренировок с украинским ПТРК.

Как рассказывал ранее директор Дивизиона высокоточного оружия и боеприпасов "Укроборонпрома" Андрей Артюшенко, украинские противотанковые ракетные комплексы установили баланс сил на Донбассе. Он отмечают, что ВСУ в этом компоненте временами и превосходят оккупантов.

ПТРК "Стугна" предназначен для поражения бронированных целей, имеющих комбинированную, разнесенную или монолитную броню, в том числе с динамической защитой, а также малоразмерных целей типа ДОТ, танк в окопе, легкобронированных объектов и вертолетов. Особенностью комплекса является возможность наведения ракеты на цель с закрытых позиций и хранилищ, снижает риск уничтожения наводчика обратным огневым ударом противника. Дальность стрельбы – до 5 тыс. м.

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